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24 июня 2020, 10:45

Суды по новому КоАП получают широкие полномочия для освобождения от административной ответственности

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По проекту обновленного КоАП суды получают широкие полномочия для того, чтобы освобождать людей от административной ответственности за незначительные правонарушения. Об этом во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" "Административный кодекс. Слушать и слышать людей" сообщил заместитель председателя Верховного суда Сергей Кондратьев.

Сергей Кондратьев
Сергей Кондратьев

Он назвал очень важным нововведением административного законодательства то, что "суды имеют широкие полномочия, чтобы назначать штрафы ниже нижнего предела либо вообще освобождать от административной ответственности за незначительные правонарушения по различным основаниям, если таковые имеются". Это снижает карательный уклон, усиливает профилактическую направленность КоАП и ПИКоАП. Зампред Верховного суда добавил, что из 759 составов административных правонарушений в 54% случаев принятие решений относится к компетенции судов.

По мнению Сергея Кондратьева, разработчикам новых редакций кодексов удалось решить ряд стратегических задач, которые перед ними стояли. Так, межведомственная экспертная комиссия упростила процедуру привлечения к административной ответственности, смягчила санкции. А значит, должно сократиться и число людей, которых привлекают к административной ответственности. Зампредседателя Верховного суда считает, что этому поспособствует разделение административных правонарушений на три категории с введением такого понятия, как административный проступок. За него человек по обновленному КоАП может получить штраф в размере не более 10 БВ, а тот, кто оступился первый раз - предупреждение. "Не пристегнул ремень безопасности, перешел дорогу в неположенном месте - все это человек может совершать по неосторожности. Люди не понимали, почему за такие незначительные правонарушения они привлекаются к административной ответственности в виде штрафа. Этот посыл нашел отклик, когда кодекс обсуждался с населением", - отметил он.

"Такая профилактическая мера, как предупреждение, крайне действенна и направлена прежде всего на то, чтобы добропорядочный гражданин, впервые совершивший административное правонарушение, не нес серьезной ответственности, а мог быть в принципе от нее освобожден", - добавил Сергей Кондратьев.

В то же время в обновленном КоАП остается около 50 составов грубых административных правонарушений, за которые предусмотрены более строгие взыскания вплоть до значительных штрафов и административного ареста. "Новые кодексы носят активный профилактический характер. Однако определенные правонарушения должны быть наказуемыми. Люди должны обладать правовой культурой, какие-то сдерживающие факторы должны быть", - подчеркнул Сергей Кондратьев.-0-

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