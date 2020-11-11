Сукало: неоказание помощи пациентам - нарушение клятвы

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неоказание помощи пациентам - нарушение клятвы, данной врачом, заявил корреспонденту БЕЛТА заведующий 1-й кафедрой детских болезней БГМУ, академик НАН, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси Александр Сукало.

"В свое время я принимал присягу врача Советского Союза. Сейчас выпускники дают клятву врача Республики Беларусь. Там четко сказано: я обязуюсь оказывать помощь любому нуждающемуся, независимо от цвета кожи, вероисповедания, политических убеждений", - сказал Александр Сукало, добавив, что следует этой присяге, ведь это его долг.

"Неоказание помощи - это нарушение клятвы", - отметил он.

Заведующий кафедрой в связи с этим отметил деятельность медицинской гуманитарной организации "Врачи без границ", которая оказывает помощь всем нуждающимся.

Александр Сукало сообщил, что и во 2-й детской больнице Минска, которая является одной из клинических баз кафедры, есть инфицированные коронавирусом. "Но я хожу на работу. Я понимаю, что этим детям моя помощь пока еще нужна", - отметил врач с 45-летним стажем.-0-