Сумма благотворительной помощи в акции "Наши дети" превысила прошлогоднюю почти на Br300 тыс.

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сумма благотворительной помощи в акции "Наши дети", по оперативным данным, превысила прошлогоднюю почти на Br300 тыс. Об этом сообщила сегодня журналистам главный специалист главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вся помощь, которая была оказана детским интернатным учреждениям, учреждениям здравоохранения, социальной защиты во время акции "Наши дети" сегодня составляет более Br1,5 млн, что почти на Br300 тыс. больше, чем в прошлом году. Это оперативная информация, результаты акции еще находятся в процессе подсчета", - сказала Елена Симакова.

Она отметила, что представители 91 организации посетили 122 социально значимых объекта: школы-интернаты, детские дома, детские дома семейного типа, детские больницы, детские социальные приюты, специальные учебно-воспитательные учреждения. Всего на республиканском уровне в благотворительном мероприятии приняли участие более 15 тыс. детей. "Значительно активней и с большим размахом праздничные мероприятия акции прошли в регионах. В благотворительной акции "Наши дети" приняли участие более 550 тыс. детей из регионов", - проинформировала главный специалист.

Среди самых крупных региональных событий открытие в деревне Копище Минского района детского сада на 150 мест, открытие в Могилевской области очередного детского дома семейного типа, проведение в ледовом дворце Гродно благотворительного матча с участием хоккеистов клуба "Неман", на котором была собрана и отправлена в замещающие семьи благотворительная помощь. "Сеть детских интернатных учреждений в стране за последние 10 лет сократилась наполовину, а количество детей в них - на 70%. Соответственно почти в два раза увеличилось количество детей в детских домах семейного типа. Это немного переориентирует мероприятия акции на оказание помощи именно таким семьям", - констатировала Елена Симакова.

"Нас также радует то обстоятельство, что во время благотворительной акции были отмечены не только те, кто нуждается в помощи и поддержке, но и дети, которыми мы гордимся - это наши лучшие учащиеся, студенты. Для них был проведен бал во Дворце Независимости, где они показали свои успехи", - добавила главный специалист.

Республиканская новогодняя акция проходила с 10 декабря 2018 года по 11 января 2019 года. В ней приняли участие представители органов государственного управления, госорганизаций, подчиненных правительству, концернов, банков, общественных объединений.-0-