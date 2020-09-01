Сумма госпомощи на подготовку детей к школе превысила Br12 млн

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственная помощь на подготовку детей к школе оказана на сумму более Br12 млн, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

"За июль и август государственная помощь на подготовку детей к новому учебному году оказана на сумму более Br12 млн. А общая сумма различных видов помощи на эти цели составила Br18 млн", - уточнили в Минтруда.

Самый масштабный вид поддержки - по госпрограмме "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь" на 2016-2020 годы (подпрограмма "Семья и детство") - предоставляется семьям, воспитывающим троих и более детей. Суммы в каждом регионе разные, но размер выплаты на каждого ребенка-школьника не должен превышать 30% БПМ, действующего на 1 августа текущего года (1 БПМ - Br256,1).

Такая единовременная материальная помощь за июль-август оказана более чем 94 тыс. семей, в которых воспитываются 187 тыс. детей. Общая сумма выплат составила Br10,2 млн, примерно по Br55 на ребенка. Деньги уже получили 95% многодетных семей.

По программе государственной адресной социальной помощи малообеспеченным семьям с детьми предоставляются единовременные пособия (в среднем Br150) на приобретение одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, а также ежемесячные социальные пособия (средний размер - Br43). Такую помощь получили уже 4,1 тыс. семей (около 10 тыс. детей) на сумму почти Br2,2 млн: в виде единовременного пособия - 1,5 тыс. семей (3,3 тыс. детей), ежемесячного пособия - почти 2,6 тыс. семей (6,6 тыс. детей).

Благотворительную и гуманитарную помощь получили 4,4 тыс. семей (10,8 тыс. детей) на сумму Br157 тыс.

Собирать детей в школу также помогают по месту работы родителей - в соответствии с коллективными договорами, а также за счет средств профсоюзных организаций. Материальная помощь оказана 43,4 тыс. семьей (82,2 тыс. детей) на сумму Br5,2 млн.-0-