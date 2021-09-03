Суша: начинается новая эпоха белорусского словаря

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый белорусский букварь, составленный Национальным институтом образования, презентовали в Национальной библиотеке Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Учебный год для первоклассников в учреждениях общего среднего образования с белорусским языком обучения начнется по новому букварю. От создания концепции до поступления букваря в издательство прошло два с половиной года и этим летом книга уже увидела свет. Одна из особенностей этого учебника - ярко выраженный национальный контент: задания и упражнения, отражающие ценности культуры белорусского народа.

"Практически с этого дня начинается новая эпоха в истории белорусского букваря, которая сама по себе очень богатая, разная и интересная. Это один из брендов Беларуси, символ гордости наших предков и нас в том числе", - подчеркнул заместитель генерального директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша.

Как отметила автор современного букваря для первоклассников Ольга Свириденко, в нем собраны лучшие классические методики обучения грамоте. "Мы стремились к тому, чтобы он учил детей читать. Вместе с тем мы понимаем, что наши дети живут в информационном пространстве и уже в два-три года умеют пользоваться гаджетами. Именно поэтому появилась идея заинтересовать их таким образом и показать, что телефон можно использовать не только для игр, но и в учебных задачах", - рассказала она.

"В этом учебном в пособии аккумулирована методическая мысль многий поколений ученых Беларуси, - рассказала директор Национального института образования Валентина Гинчук. - В нем нашли воплощение методические выводы наших авторов и собственный педагогический опыт. Он создан с великой любовью к учебной книге и к маленьким школьникам, которые будут по ней учиться. Надеемся, что он будет интересным, современным и будет оценен по достоинству".

В учебнике есть функция, которая позволяет детям использовать дополнительные медиаресурсы для образования. Это анимационные фильмы, созданные Национальной киностудией "Беларусьфильм". "Производство фильмов началось с 2015 года и такого дидактического учебного и познавательного материала в Беларуси еще не было", - отметил художник-аниматор Константин Андрюшечкин.

Проект "Беларуская азбука" состоит из четырех фильмов, которые разделены на отдельные мультфильмы для каждой буквы алфавита. Главную героиню зовут Кірыліца. По словам автора современного букваря для первоклассников Ольги Тириновой, Кірыліца не только знакомит детей с новой буквой, рассказывая о ней, но также предлагает послушать и найти слова, в которых можно ее встретить.

Кроме букваря, выпуск новых изданий не заканчивается. "В октябре планируется выход дополнительной книги "Спадарожнік буквара", которая рассчитана на детей, уже умеющих читать. Помимо текста, она содержит информационный контент: видеоролики про разные места Беларуси. К примеру, там есть рубрика "Ведай свой край", где дети могут прочитать названия городов, рек и озер Беларуси, а затем с помощью QR-кодов посмотреть видеофильм про Беловежскую пущу.-0-

Фото Егора Павлющика