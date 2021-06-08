Сведения ГАИ о принадлежащих физлицам авто размещены в личном кабинете плательщика

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство по налогам и сборам информирует граждан о загрузке в сервис "Личный кабинет плательщика для физических лиц" сведений ГАИ о принадлежащих им транспортных средствах, выпущенных начиная с 1992 года, сообщает БЕЛТА.

"В разделе "Сведения о транспортных средствах" можно просмотреть информацию о принадлежащих вам транспортных средствах, зарегистрированных в органах ГАИ по состоянию на 1 января 2021 года. Предлагаем ознакомиться с размещенными сведениями и при необходимости обратиться в регистрационное подразделение ГАИ для корректировки данных или снятия авто с учета для утилизации", - сказали в МНС.

Не позднее 15 декабря 2021 года предусмотрена уплата авансового платежа, а не позднее 15 ноября 2022-го - транспортного налога в отношении принадлежащих физическим лицам авто. Транспортный налог не исчисляется в отношении транспортных средств, снятых с учета в ГАИ до 1 июля 2021 года. В настоящее время действует упрощенный порядок снятия с учета для утилизации. Ознакомиться с ним можно в регистрационных подразделениях органов ГАИ.

"Если вы не зарегистрированы в качестве пользователя сервиса "Личный кабинет плательщика для физических лиц", получить доступ (логин и пароль) можно лично в любой инспекции МНС, независимо от места постановки на учет. При обращении в инспекцию при себе необходимо иметь паспорт или вид на жительство в Беларуси", - добавили в МНС.-0-