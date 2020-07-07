Сведения о действующих доверенностях можно будет получить на сайте Белорусской нотариальной палаты

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сведения о действующих доверенностях с 3 января 2021 года можно будет получить на сайте Белорусской нотариальной палаты, сообщили БЕЛТА в Минюсте.

В Беларуси принят закон от 29 июня 2020 года №33-З "Об изменении законов по вопросам нотариальной деятельности". Его ключевые положения вступают в силу с 3 января 2021 года. Они касаются важных аспектов организации нотариальной деятельности, компетенции нотариусов, уполномоченных должностных лиц местных исполнительных и распорядительных органов.

В законе закрепляется презумпция достоверности нотариального акта. Его содержание считается истинным, пока не доказано обратное.

"С 3 января 2021 года нотариальную тайну не будут составлять размещенные на официальном сайте Белорусской нотариальной палаты сведения об удостоверении доверенности, а именно: имени гражданина или наименовании юридического лица, выдавшего доверенность, имени нотариуса, удостоверившего доверенность, дате ее удостоверения и порядковом номере в реестре для регистрации нотариальных действий. Данные изменения внесены в целях обеспечения экономической и правовой защиты лиц, выдавших доверенность, а также третьих лиц, для представительства перед которыми выдается доверенность", - отметили в Минюсте. Сейчас на сайте БНП можно ознакомиться только со сведениями об отмененных доверенностях.

В соответствии с законом нотариусы наделяются правом совершения нотариального действия по установлению в отношении должника или взыскателя по исполнительной надписи фактов правопреемства, изменения наименования юридического лица, имени гражданина. В подтверждение будут выдаваться свидетельства, являющиеся неотъемлемой частью исполнительных надписей. "Наделение нотариуса правом такого действия призвано, прежде всего, разрешить практические проблемы взыскания задолженности, которые связаны с переменой лиц в обязательстве и реорганизацией юридических лиц после совершения исполнительной надписи, но до возбуждения исполнительного производства", - подчеркнули в Минюсте.

Закон регламентирует и новые правоотношения, которые связаны с внедрением информационных технологий, а также направлены на предоставление дополнительных гарантий защиты прав участников корпоративных правоотношений. "Законом исключается территориальный принцип удостоверения сделок с недвижимостью. С момента вступления закона в силу граждане и юрлица смогут обращаться за удостоверением договоров отчуждения недвижимого имущества к любому нотариусу страны без привязки к месту нахождения имущества в определенном нотариальном округе", - проинформировали в министерстве.

"Нормативные предписания закона направлены на комплексное регулирование вопросов гражданской ответственности нотариуса за вред, причиненный по его вине имуществу физического или юридического лица в связи с осуществлением им нотариальной деятельности, а также страхования ответственности нотариуса. Изменения предложены с учетом практики применения и международного опыта. В частности, законом устанавливается специальный срок исковой давности в 10 лет по требованиям о выплате страхового возмещения, вытекающего из договоров страхования гражданской ответственности нотариуса", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, в качестве дополнительной социальной гарантии сельские и поселковые исполкомы наделяются правом удостоверения доверенностей на получение пенсий и пособий (не нотариальное удостоверение). То же касается и организаций, где доверитель работает или учится. И тех, которые эксплуатируют жилищный фонд и (или) предоставляют жилищно-коммунальные услуги. В связи с этим законом внесены изменения в Гражданский кодекс и в закон от 17 апреля 1992 г. № 1596-XII "О пенсионном обеспечении".

"С 3 января 2021 года уполномоченные должностные лица сельских (поселковых) исполнительных комитетов не будут нотариально удостоверять завещания, согласия, доверенности. Нотариальное обслуживание сельского населения будет обеспечиваться посредством выездов нотариусов в сельские населенные пункты", - проинформировали в Минюсте.-0-