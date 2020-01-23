"Светасофія жыцця" Марии Исаёнок: в галерее "АртХаос" открыта персональная выставка художницы

Как сохранить, как запомнить самые лучшие, самые светлые моменты жизни? Снять фото или видео? Постараться запомнить каждую деталь? Варианты у каждого свои. Но для художника, для человека творческого способ один – отразить свои чувства на холсте! Мария Исаёнок в этом очень откровенна. Убедитесь сами – ее выставка "Светасофія жыцця" открылась в художественной галерее "АртХаос", расположенной в главном атриуме столичного торгово-развлекательного центра Dana Mall.

В галерее "АртХаос" открылась персональная выставка художницы Марии Исаёнок "Светасофія жыцця"

Необычное слово в названии цепляет, и зритель пытается с ходу разгадать загадку. Не спешите! Присмотритесь к картинам, прочувствуйте. Многое станет понятней.

Директор художественной галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко "светософией" называет жизненную установку художницы.

– Наша жизнь полна яркими моментами и впечатлениями. В ней столько всего прекрасного! Но человек в своей суете порой этого не замечает. А выставка Марии Исаёнок возвращает нас к главному – к моментам детства, к каким-то вещам, которые нам близки, дороги нашему сердцу и заставляют нас в обыденности увидеть что-то очень важное и сокровенное. Эти работы наполнены светом, душевной теплотой, которые говорят зрителю: в жизни нужно ценить каждый момент! – так сформулировала концепцию выставки руководитель художественной галереи.

Директор художественной галереи "АртХаос" Лилия Лукашенко

Очень точное определение! "Я это видел, чувствовал. Я это понимаю и этому сопереживаю", – именно такие эмоции испытывает зритель, созерцая представленные работы.

Картины Марии Исаёнок не оставляют зрителя равнодушным. Каждый замечает в них что-то свое, важное и светлое

Имя выпускницы Минского художественного училища, члена Союза художников Беларуси Марии Исаёнок внесено в словарь Кембриджского биографического центра. Ее работы находятся в художественных музеях Беларуси, России и Китая, в частных коллекциях многих стран мира. Искусствоведы отмечают высокие ноты лиризма и нежности в ее творчестве, и не удивительно, что картины мастера не оставляют зрителя равнодушным. Каждый замечает в них что-то свое, важное и светлое.

Работы Марии Исаёнок

Свет – основа Бытия. "Да будет свет", – сказал Господь в третьем стихе "Бытия" вечной книги. Отражение того света в наших душах окрыляет и вдохновляет. И название, которое Мария Исаёнок дала своей новой выставке, "Светасофія жыцця" – это симбиоз света и философии. Это ощущение жизни, в котором важнейшее место занимают самые светлые, теплые воспоминания.

– Моя выставка – о жизни, о мире, о семье. Я всегда очень любила солнце. Любила, когда есть много цветов. Очень люблю круглый стол – это образ, который собирает вместе семью и друзей. И все эти эмоции – в моих картинах. Термин "светософия" придумала искусствовед Татьяна Гаранская, которая писала о моем творчестве. А я решила, что он прекрасно подходит для этой выставки, – улыбается Мария Исаёнок.

Мария Исаёнок

Для нее нет дилеммы, что значит быть на светлой стороне Бытия. Просто уметь любить! Людей, страну, жизнь, свое прошлое и свое будущее. В картинах Марии Исаёнок любовь живет, она реальна и ощутима. Наполненные светом работы отражают то, что душе художника по-настоящему дорого.

Работы Марии Исаёнок

Как рассказала Мария Исаёнок, новая выставка состоит из работ, написанных в разное время.

– Это маленькие искорки моей жизни. В произведениях – то, что я любила и люблю, – объяснила концепцию экспозиции художница.

По словам Татьяны Гаранской, Мария Исаёнок – это художник, который пишет не натюрморты, не пейзажи, не портреты, а простор своей жизни, чувств, мечтаний и переживаний.

– Возникает такое ощущение, что она обозревает нашу жизнь, эту планету с высоты храма своих чувств. Архитектоника храма напоминает перст, указующий на Бога. Творческие люди – особые, избранные, они приближены к Господу. Свет – это ее ассоциации и чувства, и этот свет изменяет реальность. Область ее живописи – это область гармонии в жизни человека, его существования в своем доме, в семье. Ее искусство – философия женщины, романтической и вдохновленной, и именно поэтому в ее творчестве столько добра, тепла и любви, – говорит искусствовед.

Искусствовед Татьяна Гаранская

Мир настолько прекрасен, что повторить его невозможно. Можно лишь создать свой собственный мир, который тоже окажется неповторимым, считает Мария Исаёнок.

Заглянуть в мир философии света и глубокой женственности приглашает галерея "АртХаос".

Познакомиться с работами Марии Исаёнок, а также приобрести понравившиеся картины минчане и гости столицы смогут до 5 февраля. Художественная галерея "АртХаос" работает ежедневно с 10.00 до 22.00 по адресу ТРЦ "Dana Mall", ул. П. Мстиславца, 11. Вход свободный.

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