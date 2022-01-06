Светлана Жигимонт: не надо стесняться с помощью искусства защищать государственные интересы

6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не надо стесняться с помощью искусства защищать государственные интересы. Такое мнение высказала белорусская художница Светлана Жигимонт в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Я понимаю, что ни Министерству культуры, ни искусствоведам, которые на нашей стороне, ни художникам, которые за то, чтобы Беларусь осталась на карте мира, не надо стесняться того, что искусство является очень важным моментом пропаганды. "Бэчэбэ" этого не стесняются", - отметила Светлана Жигимонт.

Художница обратила внимание, что в оппозиции очень четко понимают, как использовать искусство для продвижения своих интересов, и даже принимают соответствующие декларации, призывая провести "масштабную ревизию ценностей". "Поэтому почему мы должны стесняться?" - спросила она.-0-