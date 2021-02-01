Связь 4G в Беларуси доступна почти 90% населения

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Связь 4G в Беларуси доступна 89,4% населения, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

"Охват населения и территории республики услугами сотовой подвижной электросвязи по технологии LTE за последние полгода значительно увеличился и на конец 2020 года составил 89,4% и 30,6% соответственно", - отметили в министерстве.

Услугами сотовой подвижной электросвязи второго поколения (2G) можно воспользоваться на 98,7% территории страны, а третьего поколения (3G) - на 98,4 %.

По состоянию на 1 января 2021 года услуги электросвязи оказывают 189 операторов электросвязи.

Количество абонентов стационарного широкополосного доступа в интернет составляет 3,256 млн, абонентов IP-телевидения - 2,36 млн. Более 3,62 млн абонентов подключены к мультисервисной IMS-платформе. Количество абонентов, подключенных по технологии GPON, составляет 2,74 млн.

Ширина внешнего канала для доступа в интернет увеличилась за последние полгода на 50 Гбит/с и составила 1800 Гбит/с.

Количество абонентов сотовой подвижной электросвязи по итогам 2020 года составляет 11,66 млн.-0-