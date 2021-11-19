Сыранков: цель у Запада одна - демократизировать на свой лад Беларусь

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цель у Запада одна - демократизировать на свой лад Беларусь, заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" член Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Сергей Сыранков, сообщает БЕЛТА.

"Цель по-прежнему остается одна - взять Беларусь и демократизировать под свой лад. Этого не было и не будет, белорусский народ этого не допустит", - сказал Сергей Сыранков.

По его словам, самое страшное, что в этой ситуации заложниками остаются простые люди. "Которые сейчас там, несмотря даже на то, что Беларусь предоставила все условия, в том числе и логистический центр, где в относительно нормальных человеческих условиях можно и ночь провести, и детям там более комфортно, и питанием горячим обеспечены, медсредствами. Но люди, особенно мужчины, не хотят уходить с границы, понимая, что в любой момент может открыться этот зеленый коридор для прохода. Они боятся потерять этот момент", - отметил депутат.

Сергей Сыранков подчеркнул: отдельные чиновники и евродепутаты не до конца понимают последствия своих действий. "Если они не сделали каких-то выводов из ситуации на Ближнем Востоке, что они там натворили, и сейчас полностью расхлебывают это в этом конфликте с беженцами, то Беларусь - центр Европы, и здесь это может вызвать настоящий взрыв, в первую очередь в умах самих европейцев, что и происходит. Массовые недовольства антиковидными мероприятиями, которые сейчас происходят в крупных городах Европы, еще перерастут и в недовольство бездумной политикой руководства этих стран по отношению к людям, которых они же сами в свой Евросоюз и позвали, пообещав золотые горы и успешную добротную жизнь", - констатировал он.-0-