Тактико-специальное учение пройдет на Борисовском полигоне 21-23 апреля

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактико-специальное учение с разведывательным батальоном 120-й отдельной механизированной бригады пройдет на Борисовском полигоне с сегодняшнего дня по 23 апреля. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Личный состав батальона отработает приемы и способы ведения разведки в оборонительном бою. Цель учения - оценить уровень подготовки офицеров, готовность подразделения.

Тренировка позволит усовершенствовать навыки командиров в принятии решений, непрерывном и устойчивом управлении подразделениями при ведении разведки во время оборонительного боя, повысить практические навыки у личного состава при выполнении боевых задач, а также уровень физической выносливости.-0-