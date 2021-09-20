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20 сентября 2021, 13:03

Тактико-специальные учения МЧС прошли в Пуховичском районе

Фото Минского областного УМЧС
Фото Минского областного УМЧС

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Пуховичском районе спасатели провели тактико-специальные учения для тренировки личного состава, отработку навыков тушения пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Об этом БЕЛТА сообщили в областном управлении МЧС.

"Место проведения учений было далеко не самое обычное. Экотехнопарк SkyWay - это инновационный проект по созданию действующего промышленного образца нового вида глобальной транспортной системы SkyWay. В ее основе лежат струнные технологии, позволяющие организовывать перевозку грузов и пассажиров над землей при помощи подвесных рельсов, установленных на опорах", - рассказали в МЧС.

По легенде, в результате ремонтных работ произошло загорание на третьем этаже. В ловушке оказался человек. Мужчина не смог эвакуироваться, ему требовалась помощь. Также пожар привел к аварийной остановке юнибайка на линии, внутри оказался заблокированным человек.

"Спасатели провели боевое развертывание, затем обнаружили и эвакуировали человека на третьем этаже административного здания и подали лафетный ствол на тушение пожара. Чтобы спасти человека с юнибайка, работники МЧС развернули "Куб жизни", - отметили в МЧС.

Завершились учения анализом действий спасателей и работников объекта по реагированию на нештатную ситуацию.-0-

Фото Минского областного УМЧС

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