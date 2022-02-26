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26 февраля 2022, 11:37

Талай: будущее наших детей напрямую зависит от нашего участия в референдуме

Алексей Талай. Фото из архива
Алексей Талай. Фото из архива
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26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Будущее всех белорусов напрямую зависит от нового проекта Конституции. Об этом журналистам рассказал общественный деятель, паралимпиец-рекордсмен по плаванию Алексей Талай, передает корреспондент БЕЛТА. Сегодня Алексей Талай досрочно принял участие в республиканском референдуме.

"Важно закрепить в Конституции основные позиции на долгосрочную перспективу развития нашего государства. Это укрепит наше Отечество в это непростое время. Мы видим, что происходит сегодня в мире и на сопредельных территориях. Важно сохранить национальные традиционные ценности. Кроме того, большое значение имеет расширение властных полномочий Всебелорусского народного собрания. Тем самым мы обезопасим себя и сможем устоять перед любыми вызовами. Нужно отдать себе отчет в том, что мы сегодня работаем на будущее наших детей и внуков. Это напрямую зависит от нашего участия в республиканском референдуме. Я как гражданин и член конституционной комиссии призываю всех граждан прийти на участки и поставить свою подпись за нашу Родину, за Республику Беларусь", - заявил Алексей Талай.

Он рассказал, какие поправки в Основной закон государства считает особенно важными. "Все, что касается государственной безопасности, имеет решающее значение. Важно допускать на высшие руководящие должности настоящих патриотов Беларуси. Тех граждан, которые с молодости работают с мыслями о том, что они готовятся к государственной службе. Они самоотверженно служат на благо Отечества. Такие люди у нас в стране есть, и их много. Важным моментом является закрепление в Конституции брака как союза мужчины и женщины. Здесь не должно быть никаких инсинуаций. Мы видим, что в сознание граждан многих стран проникают мысли, которые нивелируют институт брака и такие понятия, как материнство и отцовство. Наше государство, напротив, ставит перед собой задачу увеличить рождаемость и улучшить демографическую ситуацию. Мне как многодетному отцу приятно видеть наши традиционные семьи. Не менее важным мне видится усиление прав людей с ограниченными возможностями. Сегодня мы говорим об этом на самом высоком, конституционном уровне. Для самореализации таких людей все было сделано и в прежней Конституции, но теперь об этой категории граждан мы говорим отдельно", - подвел итог Алексей Талай.-0-

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