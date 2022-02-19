Талай: мнение каждого белоруса о референдуме было услышано

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мнение каждого белоруса по внесению изменений и дополнений в Конституцию было услышано. Об этом во время финала республиканского просветительского проекта "В режиме правды" сказал общественный деятель, параолимпиец-рекордсмен по плаванию Алексей Талай, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Алексея Талая, он искренне рад, что белорусский народ смог отстоять свою независимость.

"Невероятное счастье переполняет от того, что мы устояли, что мы живем в нашей прекрасной стране. В жизни каждого человека, как и в жизни целых народов и стран, бывают непростые моменты. Такое было и со мной. Я помню, как мне и моей семье было больно и страшно. Мы не знали, как нам жить, что будет дальше. Те, кто был рядом с нами, плакали и волновались. Но прошло время. Теперь я общественный деятель, спортсмен", - отметил Алексей Талай.

По его мнению, белорусам удалось добиться перемен эволюционным путем, без революции и крови. Общественный деятель добавил, что он горд быть членом Конституционной комиссии.

"Тогда, в 2020 году, я был в строю с нашими тружениками, защитниками, сотрудниками МВД и Президентом за наше Отечество. Как мой дед-ветеран и другие герои в Великую Отечественную войну сражались за наше светлое будущее. И сегодня я горд быть одним из членов Конституционной комиссии. Я считаю, что мы сработали на славу. Мы посетили все малые и большие города, предприятия, учебные заведения. Президентом была поставлена задача дойти до каждого и услышать всех граждан нашей республики. Это и есть те самые перемены, которых добивались некоторые наши недальновидные сограждане. Мы добились этого без революций и крови. И свою Родину мы никому не отдадим", - заключил Алексей Талай.-0-