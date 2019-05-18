Талант открытых сердец: в минской галерее-салоне "АртХаос" во второй раз состоялась акция "Любовь действует!"

"Любовь действует!" - не просто выставка произведений живописи, а полноценный благотворительный проект, ставший уже традиционным. Сегодня в галерее-салоне "АртХаос", который расположен в минском торгово-развлекательном центре "ДанаМолл", уже во второй раз дан старт этой замечательной инициативе. Это было ярко, многолюдно и просто красиво!

Любовь способна на многое. Изливаясь из больших и открытых сердец, она способна менять и нас, и окружающий мир. Этот главный христианский посыл и является сутью благотворительного проекта "Любовь действует!". Выставка включает в себя более 60 работ полусотни современных белорусских художников. Каждую картину можно приобрести, а все вырученные от продажи произведений искусства средства организаторы направят на благотворительные цели - в Благотворительный фонд в честь святого Иоаннна Русского, который поддерживает детей с психоневрологическими заболеваниями, а также социально-благотворительное учреждение из Гродно "Центр Помощи Жизни", оказывающее паллиативную помощь людям в терминальной стадии онкологических заболеваний.

Фонд в честь святого Иоанна Русского тесно сотрудничает с представителями церкви

Таким образом, в проекте участвуют все - и художники, которые безвозмездно передают для участия в выставке свои картины, и покупатели, приобретающие эти работы с пониманием, что их деньги будут направлены на благое дело. В целом это и называется социальной ответственностью - желанием общества действенно помочь тем, кто нуждается в поддержке. Искренность намерений доказывает: любовь действует!

Все вырученные от продажи произведений искусства средства будут направлены на благотворительные цели

Как отметила директор галереи-салона "АртХаос" Лилия Лукашенко, организаторам проекта, прежде всего, был важен результат. Поэтому за неделю до открытия выставки работы были выставлены на сайте галереи, чтобы всем можно было ознакомиться с коллекцией и даже сделать предварительное бронирование. Поэтому на момент открытия выставки часть работ была уже продана. Руководитель галереи искренне поблагодарила всех участников акции - как меценатов, приобретающих картины, так и художников, предоставивших свои работы. И всех тех, кто прямо и косвенно оказывал помощь в организации данного мероприятия - неравнодушных людей у нас много!

Директор галереи-салона "АртХаос" Лилия Лукашенко

- Акция "Любовь действует!" проводится уже во второй раз и уже стала традиционной. У нас был очень положительный опыт в прошлом году, и эмоции не позволили нам остановиться. В нынешнем проекте участвует в два раза больше мастеров живописи, чем год назад. Любое большое дело слагается из множества простых и искренних поступков, а в сердцах участников проекта "Любовь действует!" звучит сострадание и сочувствие. Мы стремились к тому, чтобы как можно больше людей присоединились к нашей акции. Ведь и детям с особенностями психофизического развития, и тем, кто страдает от тяжелых форм онкологии, очень нужна наша помощь. Чем больше мы сможем сделать - тем лучше, - считает Лилия Лукашенко.

Это - выставка добра и любви, подчеркивает руководитель галереи "АртХаос". Все художники с удовольствием принимают участие в проекте, была даже сложно вместить в стенах небольшой галереи все работы. Но проект будет продолжаться, и все желающие в будущем смогут принять в нем участие.

А еще важно, что проект имеет не только материальную сторону - в ТРЦ "ДанаМолл" в этот день приехали дети с особенностями в развитии, чтобы подарить для всех участников и гостей акции свой небольшой концерт.

- Очень важно поддержать обделенных здоровьем ребят, уделить им внимание. Это намного дороже, чем собираемые средства. Потому что эти дети изолированы от общества в своих домах-интернатах. А им хочется любви, общения. И мы стремимся привлечь внимание, чтобы люди видели - рядом с нами есть те, кому нужна помощь, кому нужно улыбнуться и просто сказать слова поддержки, - рассказала Лилия Лукашенко.

Художник из Гомеля Юрий Платонов - один из тех мастеров живописи, кто с удовольствием принял участие в акции.

Художник Юрий Платонов

- Это очень светлый момент, когда можешь оказать кому-то помощь. Не случайно же говорят - если мы что-то делаем в жизни, оно рано или поздно возвращается. Поэтому всегда приятно делать добро и получать от этого положительные эмоции. В принципе само творчество - это сфера духовная, поэтому все наше доброе, чувственное пробуждается искусством. И я думаю, что эта выставка - как раз и есть проявление истинной духовности. Все работы, представленные на этой выставке, предоставлены художниками на безвозмездной основе. В этом весь смысл проекта, - отметил Юрий Платонов.

Соучредитель Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского Александр Жданович рассказал, что в прошлом году по запросам домов-интернатов на вырученные в ходе акции "Любовь действует!" средства были приобретены инвалидные коляски, велосипеды, массажные столы и спортивный инвентарь, а также звуковое оборудование для проведения концертов и спектаклей.

Соучредитель Благотворительного фонда в честь святого Иоанна Русского Александр Жданович

- Наш благотворительный фонд был создан относительно недавно, и его главная цель - улучшение качества жизни наших подопечных, ребят с особенностями развития, которые проживают в минских интернатах. Мы очень благодарны руководству "Дана Холдингс" и галереи "АртХаос" за эту замечательную акцию, которая показывает, что любовь действительно действует. Мы знаем, что любовь бывает милосердной, доброй, но, если она не действует, результаты ее не видны. А в прошлом году благодаря проекту мы сумели закупить множество вещей, которые делают жизнь наших подопечных более разнообразной, веселой. Нужно видеть их радость, их улыбки, с какими они гоняют на велосипедах по дорожкам своих интернатов. Любовь должна действительно не только говорить, но и действовать! - подчеркнул Александр Жданович.

Часть средств прошлогодней акции была направлена для приобретения 20 медицинских кроватей в Озерскую больницу сестринского ухода, рассказал Олег Горбачев, директор социально-благотворительного учреждения "Центр Помощи Жизни" из Гродно. Новое оборудование получило целое отделение!

Директор социально-благотворительного учреждения "Центр Помощи Жизни" Олег Горбачев

- Люди в терминальной стадии онкологических заболеваний испытывают сильнейшие боли. В наших силах - максимально облегчить эти страдания. И посредством медикаментов, которые стоят очень недешево, и с помощью специальной мебели - кроватей, позволяющих подобрать самую удобную позу для больного. Для лежачих больных каждый день ничем не отличается от того, что был вчера или позавчера. А эти кровати помогают хоть что-то сделать иначе - присесть, поменять позу… Сейчас нашим фондом строится в Гродно пока, к сожалению, единственный такого рода в Беларуси Дом милосердия, или, как мы его еще называем, Дом достойной жизни до конца. Хочется надеяться, что часть собранных в ходе нынешней акции средств мы направим на его возведение, - рассказал Олег Горбачев.

Одним из первых во время проекта "Любовь действует!" картину приобрел Альберт Таипов.

Альберт Таипов

- То, что "Арт Хаос" активно участвует в реализации этого проекта, делает большую честь и галерее, и тем людям, которые это все организовали. И самое главное - дети, которые участвуют в этом проекте. Они в своей жизни будут вспоминать эти события как важную часть своей жизни. Есть выражение - искусство вечно. Мы можем уйти из этой жизни, какие-то наши дела забудутся со временем, а вот картины, которые пишут художники, останутся. Они будут передаваться из поколения в поколение, из коллекции в коллекцию, и таким образом будет передаваться доброе имя тех людей, которые творили добро. Хочется, чтобы эта цепочка продолжалась бесконечно, - сказал Альберт Таипов, объясняя, что побудило его приобрести одну из картин.

Время проведения акции "Любовь действует!" не случайно. Только недавно верующие всех христианских конфессий Беларуси отметили Пасху - праздник Воскресения Господня. Традиции милосердия и подлинной веры живы в нашем народе и находят продолжение в повседневности. А Бог есть любовь, сказано в Библии. Ярким примером воплощения традиций благотворительности в современной интерпретации стал проект "Любовь действует!".

Помощь – это не только денежные средства, но и понимание и сочувствие

Был в празднике открытия проекта очень тонкий и пронзительный момент. На сцене, установленной в главном атриуме ТРЦ рядом с галереей "АртХаос", выступили талантливые дети, которые, к сожалению, не могут похвастаться богатырским здоровьем. Но сколько в них энергии, сколько желания жить и радоваться жизни!

Талантливые дети выступили с номерами полными энергии, желания жить и радоваться жизни!

Всего шесть номеров юных артистов, и в финале каждого на сцене появлялось по одной букве: Л-Ю-Б-О-В-Ь. И с последними аккордами концерта сложилось слово, определяющее всю суть проекта - любовь, которая делает мир вокруг добрее и лучше.

Любовь делает мир вокруг добрее и лучше

Приходите в "АртХаос" - выставка "Любовь действует!" открыта. Галерея-салон работает для посетителей без выходных с 10.00 до 22.00 по адресу: г. Минск, ТРЦ "ДанаМолл", ул. П. Мстиславца, 11, 1-й этаж, центральный вход.

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