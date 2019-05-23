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Танец Даны: Минчане дали название самому красивому фонтану страны

Общество 23.05.2019 | 09:00

Уникальный компьютеризированный мультимедийный фонтан, который появился в комплексе "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой, отныне имеет собственное название – Танец Даны (Dana's Dance). Вечером 22 мая на празднике, который состоялся в "Маяке Минска", было объявлено название фонтана и имя победителя конкурса "Придумай имя фонтана" – Артем Иваницкий предложил это название! Победитель получил приз от компании "Дана Холдингз" – недельную путевку на двоих на отдых в Черногории! Еще 10 участников получили поощрительные призы за активное и креативное участие в конкурсе.

Такого фонтана в Беларуси еще не было, да и в мире подобных образцов гидротехнических сооружений не много. Считанные страны обладают подборными чудесами современных технологий. Дубай, Абу-Даби, Лас-Вегас – а теперь в этом ряду благодаря компании "Дана Холдингз" еще и Минск!

Столица получила великолепный подарок! Такого фонтана в Беларуси еще не было
Столица получила великолепный подарок! Такого фонтана в Беларуси еще не было

Уникальность фонтана – в его сложнейшей технической начинке, которую разрабатывали испанские специалисты. Здесь в меняющемся завораживающем ритме танцуют не просто струи воды – на глазах зрителей разворачивается шоу, в котором вода, свет и звук создают единое яркое полотно размером 8 на 14 метров. На нем можно запускать любую видеоинформацию с великолепным музыкальным сопровождением – например, познавательные фильмы о Беларуси, ролики о столице, о ярких событиях, которые происходят в городе и в стране.

Можно ли рисовать по воде? Оказывается, можно!
Можно ли рисовать по воде? Оказывается, можно!

Управляет всей красотой фонтана специальная роботизированная система. Именно она подбирает комбинации струй, облаков дыма, лазеров, подсветки и музыки. Более того, она даже способна учитывать скорость и направление ветра для выверенного формирования необходимых водных эффектов! Не случайно создатели называют свой фонтан "кибернетическим".

Специальная роботизированная система подбирает комбинации струй, облаков, дымов, лазеров, подсветки и музыки
Специальная роботизированная система подбирает комбинации струй, облаков, дымов, лазеров, подсветки и музыки

Конечно же, наиболее эффектно эта водная сказка выглядит вечером, в темное время суток, когда подсветка максимально ярка, краски полноценно сияют на водном экране, а музыка и видеоконтент создают чарующий эффект "умной" картинки с танцующей водой.

В темное время суток эта сказка выглядит наиболее эффектно
В темное время суток эта сказка выглядит наиболее эффектно

"Дана Холдингз" организовала для минчан праздник в честь присвоения имени новому фонтану! Ведь на призыв придумать имя фонтана откликнулось порядка двух тысяч человек, и компания решила таким образом поблагодарить горожан за их творчество и активное участие.

Главный приз – путевка в Черногорию на двоих – достался Артему Иваницкому. Награждала парня директор по маркетингу компании "Дана Холдиннгз" Мария Карич.

А на сцену Артем вышел с сестрой Анастасией – свой успех он решил поделить по-честному!

Директор по маркетингу компании "Дана Холдиннгз" Мария Карич вручила главный приз
Директор по маркетингу компании "Дана Холдиннгз" Мария Карич вручила главный приз

– Дело в том, что анкету участника конкурса на сайте компании bir.by заполнил я. Но название – результат нашего общего творчества. И именно знания сестры помогли нам придумать это имя для фонтана – "Танец Даны", – рассказал Артем.

Артем Иваницкий
Артем Иваницкий

– Дана – славянская богиня воды, водной стихии, – с удовольствием включилась в разговор Анастасия. – Фонтан – это ее воплощение. Присмотритесь: этот необычный фонтан с танцующей водой, который появился в нашем комплексе "Маяк Минска", – это настоящий танец богини Даны!

– Когда я увидела впервые, как работает фонтан, какие танцевальные па исполняет вода, я поняла, что это движение – движение жизни. И движение каждого человека к своей мечте. Поэтому хочу передать пожелание для всех: мечтайте, стройте свои цели – и все получится, - улыбнулась мама ребят Вера, которая вместе с ними пришла на церемонию награждения. Женщина прекрасно понимала, о чем говорила – у ее семьи получилось воплотить красивую мечту. И сегодня они с удовольствием и радостью живут в столь комфортном, современном, красивом, а еще и веселом комплексе "Маяк Минска"!

Кроме того, десять человек были награждены поощрительными призами по 200 рублей. Членам жюри понравились названия "Маяк любви", "Селфи", "Маэстро", "Данателло", "Темпера", "Арт-симфония", "Белла Дана", "Крыніца натхнення", "Арфа" и Wow Fountаin Dana Minsk.

Десять человек были награждены поощрительными призами по 200 рублей
Десять человек были награждены поощрительными призами по 200 рублей

В программе праздника были выступления музыкальных и танцевальных коллективов, работали зоны аквагрима и аэрографии, организована выездная торговля – интересно и весело было в этот вечер на улице Жасминовой и бульваре Пикассо.

Интересно и весело было в этот вечер на улице Жасминовой и бульваре Пикассо
Интересно и весело было в этот вечер на улице Жасминовой и бульваре Пикассо

Тем более что гостей праздника ждал и супер-бонус – часовой "живой" бесплатный концерт под открытым небом популярнейшей в стране группы "Без билета"!

Гости праздника смогли посмотреть часовой "живой" бесплатный концерт под открытым небом группы "Без билета"!
Гости праздника смогли посмотреть часовой "живой" бесплатный концерт под открытым небом группы "Без билета"!

Праздник на бульваре Пикассо – первой в Минске пешеходной улице, которая изначально проектировалась как территория, свободная от движения машин, собрал тысячи и тысячи горожан. И позволил каждому ощутить, какой потенциал заложен в подобной организации городского пространства, какие фестивали, праздники – как для жителей комплекса, так и для всех минчан – позволяют они организовывать. Прекрасный майский вечер под ритмы и огни "Танца Даны" – лучшее тому свидетельство.

Праздник на бульваре Пикассо собрал тысячи и тысячи горожан
Праздник на бульваре Пикассо собрал тысячи и тысячи горожан

По словам вице-президента "Дана Холдингз" Вибора Мулича, городской праздник – это один из элементов живой среды современных мегаполисов. И этот тренд набирает силу во всем мире.

Вице-президент "Дана Холдингз" Вибор Мулич
Вице-президент "Дана Холдингз" Вибор Мулич

– Мы хотели поблагодарить людей, которые придумывали название фонтану, и решили, что для этого подходят именно форматы ярмарки и концерта. Горожане участвуют в общем празднике, вместе слушают музыку, смотрят танцевальные номера, веселятся – и это объединяет как жителей комплекса "Маяк Минска", так и всех минчан, – уверен Вибор Мулич. – Надеюсь, горожане остались довольны.

Вибор Мулич подчеркнул, что все замечательные города мира, в том числе и наш Минск, отличаются своими символами, которые и привлекают многочисленных гостей.

– Слева от нас – смелая архитектура алмаза Национальной библиотеки, справа – экспериментальный жилой комплекс "Маяк Минска", и мы думаем, что новым символом Минска здесь станет также и фонтан, которому мы сегодня торжественно даем название. Мы считаем, что нашлось очень интересное название, отвечающее замыслу создания фонтана. И теперь это имя известно всей Беларуси – "Танец Даны", – прокомментировал решение жюри Вибор Мулич.

Ровно в 21.30 фонтан "Танец Даны" вспыхнул, заиграл и "затанцевал" для участников праздника. А вокруг вспыхнуло море огоньком снимающих действо смартфонов – новый фонтан запечатлели без преувеличения тысячи "сам себе режиссеров"!

Новый фонтан запечатлели без преувеличения тысячи "сам себе режиссеров"!
Новый фонтан запечатлели без преувеличения тысячи "сам себе режиссеров"!

Ровно в 21.30 фонтан "Танец Даны" вспыхнул, заиграл и "затанцевал" для участников праздника
Ровно в 21.30 фонтан "Танец Даны" вспыхнул, заиграл и "затанцевал" для участников праздника

Восторг и улыбки – такой была реакция публики.

Светлана – жительница комплекса "Маяк Минска". И не смогла усидеть дома, когда рядом такой праздник. Новый фонтан она считает безусловным украшением всего комплекса.

Жительница комплекса "Маяк Минска" Светлана
Жительница комплекса "Маяк Минска" Светлана

– Во-первых здесь сделан променад – специально чтобы люди гуляли. Конечно, это очень удобно – приятно походить, на скамеечке посидеть. А теперь появился еще и фонтан, который стал хорошим подарком нашему городу. Сюда специально люди ездят посмотреть на наш район – и на велосипедах, и общественным транспортом. Теперь еще и на фонтан любоваться будут! – уверена женщина.

Молодая мама по имени Мария пришла на праздник с коляской – она тоже живет в "Маяке Минска", в соседнем доме. Ну как ни взглянуть на фонтан еще раз, а заодно и концерт послушать!

Жительница комплекса "Маяк Минска" Мария
Жительница комплекса "Маяк Минска" Мария

– Давно уже говорилось о том, что здесь откроется фонтан. И я думала, что это будет достаточно просто, обычное сооружение. На самом деле видно, что все сделано действительно от души, в компании "Дана Холдингз" постарались – это очень интересно. Там все продумано – и световое шоу, и танцы воды, которая туда-сюда переливается. Это очень красиво, каждому стоит на это посмотреть! Наш район фонтан украсил, мы рады! – рассказала Мария.

Отметим, что фонтан будет работать ежедневно с 10:00 до 18:30. Вечером с 20:00 до 20:30 жители и гости Минска смогут наслаждаться музыкальным шоу, а с 21:30 до 22:45 фонтан будет становиться "сценой" для музыкально-светового спектакля. Дополнительную информацию о режиме работы фонтана можно будет узнать на сайте bir.by.

А пока… Праздник отшумел, фонтан погас и затих – завтра новый рабочий день. Но праздников впереди еще много, ведь у Минска и минчан теперь есть "Танец Даны", который будет нас радовать постоянно!

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благоустройство, Минск
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