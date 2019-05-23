Танец Даны: Минчане дали название самому красивому фонтану страны

Уникальный компьютеризированный мультимедийный фонтан, который появился в комплексе "Маяк Минска" рядом с Национальной библиотекой, отныне имеет собственное название – Танец Даны (Dana's Dance). Вечером 22 мая на празднике, который состоялся в "Маяке Минска", было объявлено название фонтана и имя победителя конкурса "Придумай имя фонтана" – Артем Иваницкий предложил это название! Победитель получил приз от компании "Дана Холдингз" – недельную путевку на двоих на отдых в Черногории! Еще 10 участников получили поощрительные призы за активное и креативное участие в конкурсе.

Такого фонтана в Беларуси еще не было, да и в мире подобных образцов гидротехнических сооружений не много. Считанные страны обладают подборными чудесами современных технологий. Дубай, Абу-Даби, Лас-Вегас – а теперь в этом ряду благодаря компании "Дана Холдингз" еще и Минск!

Столица получила великолепный подарок! Такого фонтана в Беларуси еще не было

Уникальность фонтана – в его сложнейшей технической начинке, которую разрабатывали испанские специалисты. Здесь в меняющемся завораживающем ритме танцуют не просто струи воды – на глазах зрителей разворачивается шоу, в котором вода, свет и звук создают единое яркое полотно размером 8 на 14 метров. На нем можно запускать любую видеоинформацию с великолепным музыкальным сопровождением – например, познавательные фильмы о Беларуси, ролики о столице, о ярких событиях, которые происходят в городе и в стране.

Можно ли рисовать по воде? Оказывается, можно!

Управляет всей красотой фонтана специальная роботизированная система. Именно она подбирает комбинации струй, облаков дыма, лазеров, подсветки и музыки. Более того, она даже способна учитывать скорость и направление ветра для выверенного формирования необходимых водных эффектов! Не случайно создатели называют свой фонтан "кибернетическим".

Специальная роботизированная система подбирает комбинации струй, облаков, дымов, лазеров, подсветки и музыки

Конечно же, наиболее эффектно эта водная сказка выглядит вечером, в темное время суток, когда подсветка максимально ярка, краски полноценно сияют на водном экране, а музыка и видеоконтент создают чарующий эффект "умной" картинки с танцующей водой.

В темное время суток эта сказка выглядит наиболее эффектно

"Дана Холдингз" организовала для минчан праздник в честь присвоения имени новому фонтану! Ведь на призыв придумать имя фонтана откликнулось порядка двух тысяч человек, и компания решила таким образом поблагодарить горожан за их творчество и активное участие.

Главный приз – путевка в Черногорию на двоих – достался Артему Иваницкому. Награждала парня директор по маркетингу компании "Дана Холдиннгз" Мария Карич.

А на сцену Артем вышел с сестрой Анастасией – свой успех он решил поделить по-честному!

Директор по маркетингу компании "Дана Холдиннгз" Мария Карич вручила главный приз

– Дело в том, что анкету участника конкурса на сайте компании bir.by заполнил я. Но название – результат нашего общего творчества. И именно знания сестры помогли нам придумать это имя для фонтана – "Танец Даны", – рассказал Артем.

Артем Иваницкий

– Дана – славянская богиня воды, водной стихии, – с удовольствием включилась в разговор Анастасия. – Фонтан – это ее воплощение. Присмотритесь: этот необычный фонтан с танцующей водой, который появился в нашем комплексе "Маяк Минска", – это настоящий танец богини Даны!

– Когда я увидела впервые, как работает фонтан, какие танцевальные па исполняет вода, я поняла, что это движение – движение жизни. И движение каждого человека к своей мечте. Поэтому хочу передать пожелание для всех: мечтайте, стройте свои цели – и все получится, - улыбнулась мама ребят Вера, которая вместе с ними пришла на церемонию награждения. Женщина прекрасно понимала, о чем говорила – у ее семьи получилось воплотить красивую мечту. И сегодня они с удовольствием и радостью живут в столь комфортном, современном, красивом, а еще и веселом комплексе "Маяк Минска"!

Кроме того, десять человек были награждены поощрительными призами по 200 рублей. Членам жюри понравились названия "Маяк любви", "Селфи", "Маэстро", "Данателло", "Темпера", "Арт-симфония", "Белла Дана", "Крыніца натхнення", "Арфа" и Wow Fountаin Dana Minsk.

Десять человек были награждены поощрительными призами по 200 рублей

В программе праздника были выступления музыкальных и танцевальных коллективов, работали зоны аквагрима и аэрографии, организована выездная торговля – интересно и весело было в этот вечер на улице Жасминовой и бульваре Пикассо.

Интересно и весело было в этот вечер на улице Жасминовой и бульваре Пикассо

Тем более что гостей праздника ждал и супер-бонус – часовой "живой" бесплатный концерт под открытым небом популярнейшей в стране группы "Без билета"!

Гости праздника смогли посмотреть часовой "живой" бесплатный концерт под открытым небом группы "Без билета"!

Праздник на бульваре Пикассо – первой в Минске пешеходной улице, которая изначально проектировалась как территория, свободная от движения машин, собрал тысячи и тысячи горожан. И позволил каждому ощутить, какой потенциал заложен в подобной организации городского пространства, какие фестивали, праздники – как для жителей комплекса, так и для всех минчан – позволяют они организовывать. Прекрасный майский вечер под ритмы и огни "Танца Даны" – лучшее тому свидетельство.

Праздник на бульваре Пикассо собрал тысячи и тысячи горожан

По словам вице-президента "Дана Холдингз" Вибора Мулича, городской праздник – это один из элементов живой среды современных мегаполисов. И этот тренд набирает силу во всем мире.

Вице-президент "Дана Холдингз" Вибор Мулич

– Мы хотели поблагодарить людей, которые придумывали название фонтану, и решили, что для этого подходят именно форматы ярмарки и концерта. Горожане участвуют в общем празднике, вместе слушают музыку, смотрят танцевальные номера, веселятся – и это объединяет как жителей комплекса "Маяк Минска", так и всех минчан, – уверен Вибор Мулич. – Надеюсь, горожане остались довольны.

Вибор Мулич подчеркнул, что все замечательные города мира, в том числе и наш Минск, отличаются своими символами, которые и привлекают многочисленных гостей.

– Слева от нас – смелая архитектура алмаза Национальной библиотеки, справа – экспериментальный жилой комплекс "Маяк Минска", и мы думаем, что новым символом Минска здесь станет также и фонтан, которому мы сегодня торжественно даем название. Мы считаем, что нашлось очень интересное название, отвечающее замыслу создания фонтана. И теперь это имя известно всей Беларуси – "Танец Даны", – прокомментировал решение жюри Вибор Мулич.

Ровно в 21.30 фонтан "Танец Даны" вспыхнул, заиграл и "затанцевал" для участников праздника. А вокруг вспыхнуло море огоньком снимающих действо смартфонов – новый фонтан запечатлели без преувеличения тысячи "сам себе режиссеров"!

Новый фонтан запечатлели без преувеличения тысячи "сам себе режиссеров"!

Ровно в 21.30 фонтан "Танец Даны" вспыхнул, заиграл и "затанцевал" для участников праздника

Восторг и улыбки – такой была реакция публики.

Светлана – жительница комплекса "Маяк Минска". И не смогла усидеть дома, когда рядом такой праздник. Новый фонтан она считает безусловным украшением всего комплекса.

Жительница комплекса "Маяк Минска" Светлана

– Во-первых здесь сделан променад – специально чтобы люди гуляли. Конечно, это очень удобно – приятно походить, на скамеечке посидеть. А теперь появился еще и фонтан, который стал хорошим подарком нашему городу. Сюда специально люди ездят посмотреть на наш район – и на велосипедах, и общественным транспортом. Теперь еще и на фонтан любоваться будут! – уверена женщина.

Молодая мама по имени Мария пришла на праздник с коляской – она тоже живет в "Маяке Минска", в соседнем доме. Ну как ни взглянуть на фонтан еще раз, а заодно и концерт послушать!

Жительница комплекса "Маяк Минска" Мария

– Давно уже говорилось о том, что здесь откроется фонтан. И я думала, что это будет достаточно просто, обычное сооружение. На самом деле видно, что все сделано действительно от души, в компании "Дана Холдингз" постарались – это очень интересно. Там все продумано – и световое шоу, и танцы воды, которая туда-сюда переливается. Это очень красиво, каждому стоит на это посмотреть! Наш район фонтан украсил, мы рады! – рассказала Мария.

Отметим, что фонтан будет работать ежедневно с 10:00 до 18:30. Вечером с 20:00 до 20:30 жители и гости Минска смогут наслаждаться музыкальным шоу, а с 21:30 до 22:45 фонтан будет становиться "сценой" для музыкально-светового спектакля. Дополнительную информацию о режиме работы фонтана можно будет узнать на сайте bir.by .

А пока… Праздник отшумел, фонтан погас и затих – завтра новый рабочий день. Но праздников впереди еще много, ведь у Минска и минчан теперь есть "Танец Даны", который будет нас радовать постоянно!

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