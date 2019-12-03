Тарифы на ЖКУ в 2020 году вырастут не более чем на $5 - МАРТ

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2020 году вырастут не более чем на $5 в эквиваленте, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец.

"Сейчас готовится соответствующий проект указа. Предполагается рост тарифов не более чем на $5, как это предусмотрено законодательством", - сказал Иван Вежновец.

По его словам, проект указа планируется внести на рассмотрение главы государства в ближайшее время, чтобы документ вступил в силу с 1 января 2020 года.

Проект указа готовится с участием специалистов МАРТ, Минжилкомхоза, Минфина и Минэнерго.-0-