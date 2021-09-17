Татарицкий: мы должны быть едины, чтобы вместе достигать прогресса

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Госстандарта Валентин Татарицкий поздравил с Днем народного единства центральный аппарат комитета и его организации на встрече в честь новой даты в республиканском календаре праздников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по стандартизации Беларуси.

"Взгляды, мнения, подходы могут быть разные, но должно быть единое понимание того, что мы живем в стране, которую нужно сохранить, сохранить наши традиции, самобытность, накопленный опыт и передавать их будущим поколениям. Наша сила в единстве: в коллективе - для получения ожидаемого успеха в работе, в обществе - для достижения значимых результатов для страны. Мы должны быть едины, чтобы вместе достигать прогресса", - рассказал Валентин Татарицкий.

Руководитель комитета отметил, что предложение об учреждении этого праздника было единодушно поддержано делегатами VI Всебелорусского народного собрания, а затем - на высшем уровне. Воссоединение белорусского народа 17 сентября 1939 года стало значимым событием в его исторической судьбе, укреплении белорусской государственности.

Накануне праздника специалисты комитета присоединились к тематическим мероприятиям по всей стране. Так, представители Лидского ЦСМС участвовали в митинге на Кургане Бессмертия в Лиде, коллектив Гомельского ЦСМС - в легкоатлетическом забеге "За единую Беларусь!", Могилевский ЦСМС - в церемонии открытия в областном центре памятного знака, посвященного Дню народного единства.-0-