Техрегламент на аварийно-спасательную технику и противогазы разработан в ЕАЭС

9 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности продукции, предназначенной для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" одобрен Консультативным комитетом по техническому регулированию, применению санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Документ будет вынесен на рассмотрение Коллегии ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Члены комитета предусмотрели при этом проведение дополнительных консультаций уполномоченных органов стран союза по редакции документа, - отметили в пресс-службе. - Его принятие позволит установить в государствах ЕАЭС единые требования к продукции для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, правила ее идентификации и маркировки, формы оценки соответствия требованиям техрегламента, показатели и методы контроля. Техрегламент будет распространяться на защитно-герметические двери, вентиляторы, средства связи и оповещения населения, противогазы, приборы химической разведки, аварийно-спасательные машины, воздушные средства, суда и другие специализированные товары".

Одобрены также для рассмотрения на Коллегии ЕЭК изменения в перечни стандартов к техрегламентам "О безопасности пиротехнических изделий", "О безопасности колесных транспортных средств" и "О безопасности взрывчатых веществ и изделий на их основе", программа разработки межгосударственных стандартов к техрегламенту "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду", изменения в программу стандартов к техрегламенту "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков".

Консультативный комитет одобрил ряд документов в сфере применения санитарных, ветеринарных и фитосанитарных мер для рассмотрения на Коллегии ЕЭК. Среди них - проект изменений в перечень продукции, подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). "Предлагается исключить из него электрические водонагреватели и репеллентные средства, относящиеся к дерматологическим средствам индивидуальной защиты от воздействия насекомых, которые используются в условиях промышленного производства, являются объектом техрегламента союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" и не подлежат государственной регистрации", - пояснили в ЕЭК.

Кроме того, одобрен проект изменений в некоторые решения ЕЭК, который включает изменения в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и единые карантинные фитосанитарные требования, предъявляемые к подкарантинной продукции и подкарантинным объектам на таможенной границе и на таможенной территории союза. "Указанные изменения позволят минимизировать риски заноса и распространения на таможенную территорию возбудителя карликовой головни пшеницы", - добавили в пресс-службе.-0-