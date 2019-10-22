22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал ОНТ запускает новый дискуссионный проект "ОбъективНо", сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь телеканала Светлана Тихонова.

"Новая программа должна стать не просто телевизионным проектом, а площадкой для обсуждения самых актуальных и острых вопросов. Ее участниками будут ведущие эксперты в области политики, экономики, культуры, бизнеса. На протяжении часа они будут обсуждать с ведущим Дмитрием Бочковым темы, о которых говорит вся страна", - рассказала Светлана Тихонова.

Особенность программы - деление на три тематических блока, каждый из которых будет посвящен той или иной проблеме. Телезрители смогут выразить свое мнение путем телефонного голосования, а также оставить комментарий под стримом программы на YouTube-канале ОНТ.

"Мы собираем разные мнения, чтобы оказаться ближе к истине. Конечно, объективная реальность первична, и тем не менее даже у настоящих экспертов, которых отличает беспристрастный взгляд, находятся свои "но" в суждениях. Мы постарались сделать максимально гибкий формат, который не будет ограничиваться исключительно разговором в студии. Здесь могут быть не только интервью, но и прямые включения, сюжеты", - отметил ведущий Дмитрий Бочков.

Новый проект будет выходить по средам. Эфир первой программы состоится 23 октября в 19.00.-0-