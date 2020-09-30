Тема ВОВ неисчерпаема для патриотической работы - замредактора журнала "Союзное государство"

30 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Тема Великой Отечественной войны неисчерпаема для патриотической работы с молодежью. Такое мнение высказала корреспонденту БЕЛТА заместитель главного редактора журнала "Союзное государство" Галина Трофименко при посещении мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" во время пресс-тура представителей российских СМИ и масс-медиа Союзного государства.

"Я думаю, что эта тема неисчерпаема, она не должна как-то угасать, уходить. Это важно для патриотической работы с молодежью - на таких примерах, как Брестская крепость, показать, какой ценой завоеваны мир и спокойствие на нашей земле, и что мы можем потерять", - сказала журналист.

"Эта тема нас волнует так же, как и наших братьев белорусов, - поддержал коллегу корреспондент газеты "Пролетарская правда" из Твери Алексей Шляков. - В свое время каждый советский школьник знал про героическую оборону Брестской крепости, Севастополь, Сталинградскую битву. К сожалению, сегодня в школьной программе (в России во всяком случае) достаточно сокращенный курс по истории ВОВ. Тема патриотического воспитания и у вас, и у нас встала довольно остро. Нужны примеры, и подвиг советского народа в Великой Отечественной войне - наверное, самый актуальный и самый простой и понятный. Нужно, чтобы молодежь, которая подрастает, понимала, что такое война, насколько это страшно, и никогда не допустила бы этого".

Пресс-тур представителей российских СМИ и масс-медиа Союзного государства на тему "Сотрудничество белорусских и российских музеев, а также сохранение исторической памяти двух народов" организован при поддержке Постоянного комитета СГ и Национального пресс-центра совместно с Брестским облисполкомом. Его участниками стали корреспонденты, редакторы, обозреватели интернет-изданий, телеканалов, радио, газет из Москвы, Санкт-Петербруга, Смоленска, Орла, Великого Новгорода, других российских регионов.

"Накануне журналисты посетили все мероприятия Форума регионов Беларуси и России, включая пленарное заседание. Продолжением белорусского пресс-тура стала двухдневная поездка в Брестскую область с посещением объектов, связанных с историей Великой Отечественной войны", - отметил начальник отдела Национального пресс-центра Дмитрий Новиков.

Помимо Брестской крепости участники пресс-тура посетили мемориальный комплекс партизанской славы "Хованщина" в Ивацевичском районе. Также сегодня состоялся круглый стол на тему "Развитие музейного дела в Союзном государстве", приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, с участием представителей органов власти и руководителей ведущих музеев Брестской области. Завтра программой пресс-тура запланированы экскурсия по Каменецкой башне и посещение национального парка "Беловежская пуща".-0-