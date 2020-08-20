Температура воды в реках Беларуси составляет плюс 14-23 градуса

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воды в реках Беларуси составляет плюс 14-23, в других водоемах - 19-22 градуса выше нуля, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

С 15 по 19 августа на реках отмечался спад уровней воды, в результате на Днепре у Жлобина, Речицы и Лоева, а также на Соже у Гомеля уровни воды опустились ниже опасных низких отметок для судоходства. По состоянию на 20 августа на реках страны отмечаются колебания уровней воды с тенденцией к понижению. Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на судоходных участках Западной Двины, Немана, Днепра, Березины и Сожа.

В ближайшие дни на отдельных участках рек будет наблюдаться небольшой рост уровней воды. Температура воды в реках и других водоемах существенно не изменится.-0-