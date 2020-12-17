Температура воздуха в Беларуси 16 декабря была на 2-4 градуса выше нормы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 16 декабря была на 2-4 градуса выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В прошедшие сутки в стране сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой на 2-4 градуса выше климатической нормы. Температура воздуха в течение суток находилась в пределах от минус 1 до плюс 3 градусов", - рассказали в Белгидромете.
Ночью преимущественно по восточной, днем по северо-западной части Беларуси прошли осадки (дождь, мокрый снег). В отдельных районах отмечались налипание мокрого снега, слабый гололед, на дорогах гололедица. Днем местами, ночью на большей части территории страны наблюдались туманы.
По последним данным, во многих районах сохраняется снежный покров высотой 1-7 см, на метеостанции Езерище - 9 см.-0-