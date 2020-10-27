Температура воздуха в Беларуси 26 октября была на 3-6 градусов выше нормы

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 26 октября была на 3-6 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"В минувшие сутки наблюдалась теплая погода без существенных осадков. Ночью температура воздуха колебалась от плюс 3 по востоку до 12 градусов выше нуля по западу страны, днем было 11-16 градусов тепла. Среднесуточная температура воздуха за 26 октября составила плюс 8-12, что на 3-6 градусов выше климатической нормы", - рассказали в Белгидромете.
Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется южный, юго-восточный порывистый. Температура воздуха днем составит 11-17 градусов выше нуля.-0-