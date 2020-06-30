Температура воздуха в Беларуси 29 июня была на 2-6 градусов выше нормы

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 29 июня была на 2-6 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В истекшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 19-24, что на 2-6 градусов выше климатической нормы. Ночью было 15-20 градусов выше нуля, днем - плюс 25-29", - сказали в Белгидромете.

Днем местами по западу Брестской и Гродненской областей, ночью преимущественно по западной части страны прошли дожди, в отдельных районах с грозами. В ночные часы местами при грозах отмечались сильные дожди, усиливался ветер порывами до 14 м/с.-0-

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