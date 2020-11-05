Температура воздуха в Беларуси 4 ноября была на 2-6 градусов выше нормы

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 4 ноября была на 2-6 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В минувшие сутки сохранялась теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 5-11, что на 2-6 градусов выше климатической нормы. Ночью было 3-7 градусов выше нуля, днем - 7-13 градусов. На большей части территории страны прошли дожди различной интенсивности, местами сгущались туманы", - рассказали в Белгидромете.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями и преимущественно без осадков. Лишь в утренние часы по юго-востоку, а днем местами по северу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер прогнозируется западный умеренный, по северо-западу порывистый. Температура воздуха днем составит 5-10 градусов тепла.-0-