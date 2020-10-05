Температура воздуха в Беларуси 4 октября была на 6-10 градусов выше нормы

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси 4 октября была на 6-10 градусов выше климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В истекшие сутки наблюдалась очень теплая погода со среднесуточной температурой воздуха плюс 14-19, что на 6-10 градусов выше климатической нормы. Ночью было 9-16 градусов выше нуля, днем - 17-24 градуса тепла", - сказали в Белгидромете.

Вчера ночью на большей части территории страны прошли кратковременные дожди, местами прогремели грозы. Утром по западу Брестской и Гродненской областей сгущались туманы. Днем во многих районах усиливался ветер порывами до 12-18 м/с, а в отдельных отмечались слабые дожди.

Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется юго-восточный порывистый, местами сильный и порывистый. Температура воздуха днем составит 16-22 градуса тепла.-0-

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