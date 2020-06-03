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03 июня 2020, 14:59

Температура воздуха в Беларуси в мае была на 2,4 градуса ниже нормы

На улицах Витебска
На улицах Витебска

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в мае была на 2,4 градуса ниже климатической нормы, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Май 2020 года в Беларуси был холоднее обычного на 2,4 градуса, его средняя температура составила плюс 11. Последний раз такой холодный май в Беларуси был отмечен в 1999 году. Начиная с 1945 года такая температура в этом месяце бывает в среднем раз в шесть лет. Наиболее холодной выдалась вторая декада мая (на 4 градуса ниже нормы). В первой декаде температура была ниже нормы на 0,4 градуса, в третьей - на 2,9", - рассказали в Белгидромете.

В мае в среднем по Беларуси наблюдался избыток осадков: выпало 75 мм, или 127% климатической нормы. Однако по территории страны они распространялись неравномерно. Больше всего осадков выпало в Гомельской области - в среднем 94 мм, или 165% нормы. Наименее увлажненной оказалась Минская область, где за месяц в среднем выпало 58 мм осадков, или 96% нормы.

В первой половине мая на большинстве рек страны отмечалось повышение уровней воды, в результате чего на непродолжительное время улучшились условия для работы речного транспорта на судоходных участках Днепра, Березины и Сожа. Во второй половине месяца на реках фиксировались колебания уровней воды с тенденцией к их понижению, вновь ухудшились условия для судоходства на Днепре у Могилева, Березине у Бобруйска, Соже у Кричева и Славгорода.

Уровни воды в мае оказались близкими к многолетним значениям на реках бассейнов Немана, Вилии, Западного Буга, Днепра, Березины и Сожа, а на реках бассейна Припяти они опустились ниже многолетних минимумов для этого времени года. Водность рек была меньше нормы в Гомельской области на 60-80%, на остальной территории страны - на 20-50%. Среднемесячная температура воды в реках и водоемах составила 11-14 градусов, что на 1-4 градуса ниже обычной для этого времени года.-0-

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