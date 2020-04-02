2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в марте превысила климатическую норму на 3,4 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Март 2020 года был теплым. Средняя температура воздуха за месяц составила плюс 3,6, что выше климатической нормы на 3,4 градуса. Так тепло в марте на территории страны бывает примерно один раз в 10-15 лет. Осадки в течение месяца были неравномерными. В среднем за март выпало 33,5 мм - это 86% климатической нормы", - рассказали в Белгидромете.

В первой декаде марта из-за выпадения осадков на реках наблюдался рост уровней воды с суточной интенсивностью в основном 1-13 см, на реках бассейнов Западной Двины и Днепра - до 39 см. На Вилии у деревни Стешицы и притоке Припяти канале Бычок у деревни Озераны уровни воды превышали отметки выхода воды на пойму.

Во второй декаде марта на реках преобладал рост уровней воды, в результате чего на притоке Западного Буга реке Нарев у деревни Немержа уровень воды превысил отметку выхода воды на пойму. Постепенно интенсивность роста уменьшилась, и к концу декады на большинстве рек страны отмечался ровный ход уровней воды и их спад. На большем протяжении Немана и в нижнем течении Березины наблюдались самые низкие значения максимальных уровней воды весеннего половодья за весь период наблюдений.

В третьей декаде марта на большинстве рек отмечался спад уровней воды. На Немане у Гродно, Соже у Кричева и Славгорода уровни воды опустились ниже отметок, лимитирующих судоходство. К концу марта на Соже и Припяти наблюдались самые низкие значения максимальных уровней воды весеннего половодья за многолетний период наблюдений.

К концу месяца водность Западной Двины была больше обычной для этого времени года на 90-100%, Днепра - на 30-70%, Березины - на 20%. Водность Вилии, Немана, Западного Буга и Сожа - меньше нормы на 10-40%, а Припяти - на 50-60%.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь