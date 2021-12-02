Температура воздуха в Беларуси в ноябре была выше нормы на 2,4 градуса

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в ноябре была выше климатической нормы на 2,4 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Средняя по Беларуси температура воздуха за последний осенний месяц 2021 года составила плюс 3,3, что выше климатической нормы на 2,4 градуса. Ноябрь 2021 года занял пятое ранжированное место от наибольшего к наименьшему значению в ряду наблюдений, начиная с 1945 года. Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей стране", - рассказали в Белгидромете.

Температура воздуха всех трех декад была значительно выше нормы. Средняя температура первой декады была выше нормы на 2,9 градуса, второй - на 1,8, третьей - на 2,7. Температура воздуха днем на протяжении месяца в основном была положительной и находилась в пределах 1-12 градусов тепла, а в отдельные сутки опускалась до отрицательных значений. Максимальная температура воздуха за месяц отмечена на станции Брагин 5 ноября и составила плюс 15,5.

Температура воздуха ночью на протяжении месяца находилась в основном в пределах от минус 7 до плюс 8 градусов, а в самые холодные ночи местами опускалась до минус 10 и ниже. Минимальное значение температуры (минус 12,6) отмечено на станции Бобруйск 23 ноября.

За месяц в среднем по Беларуси выпало 52,9 мм осадков, что составило 115% климатической нормы. Осадки выпадали неравномерно: по северу и северо-западу страны выпало 150% нормы и более, по юго-западу и юго-востоку страны - менее 90% нормы. Больше всего осадков отмечено в Витебской области - в среднем 78 мм, или 159% нормы. Меньше всего - в Гомельской (30 мм, или 66% нормы).

В течение месяца осадки выпадали неравномерно. В первой и особенно во второй декадах отмечался недобор осадков (82% и 49% нормы соответственно), в третьей отмечено избыточное увлажнение (215% нормы). Осадки выпадали в виде дождя, снега и мокрого снега. На протяжении месяца на непродолжительное время устанавливался снежный покров. На последний день месяца высота снежного покрова находилась в пределах от 0,1 см (Высокое, Пружаны) до 15 см (Лынтупы).

Местами скорость ветра усиливалась порывами до 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра отмечена на станции Ошмяны 20 ноября (23 м/с). В отдельных районах наблюдались туманы, метели, гололеды и гололедица.-0-

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