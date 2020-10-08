8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура воздуха в Беларуси в выходные ожидается выше климатической нормы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Воздушные массы с юга продолжают поддерживать в Беларуси не по сезону теплую погоду, соответствующую началу сентября. Но густые туманы в ночные и утренние часы напоминают о том, что на улице середина осени", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 9 октября, погодные условия на территории Беларуси существенно не изменятся. Будет преобладать область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажном воздухе, поэтому в ночные и утренние часы на большей части территории страны сгустятся туманы. По востоку еще сохранится влияние фронтального раздела, в связи с этим здесь пройдут дожди различной интенсивности и продолжительности. Ветер прогнозируется южный слабый. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, по юго-западу при прояснениях - плюс 4-6. В разгар дня будет 13-18 градусов тепла.

В субботу, 10 октября, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная во влажной воздушной массе, и малоактивный фронтальный раздел. Будет облачно с прояснениями. Ночью местами по юго-востоку, днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. Местами ожидается туман. Ветер прогнозируется в основном юго-восточный слабый. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов выше нуля, местами - до плюс 12. Днем будет 12-18 градусов тепла.

В воскресенье, 11 октября, скажется влияние малоактивных атмосферных фронтов, смещающихся с территории Украины. По словам синоптиков, много дождей они не принесут, но облаков будет немало. Местами по стране пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах будут клубиться слабые туманы. Ветер прогнозируется юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - плюс 12-17. Такой температурный фон по-прежнему будет выше климатической нормы.

В начале следующей недели сохранится поступление теплых и влажных воздушных масс с южных широт. В понедельник, 12 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет 9-16 градусов тепла, по юго-востоку - плюс 17-19.

Во вторник, 13 октября, местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, в отдельных районах - плюс 2-4. Днем будет 9-16 градусов тепла, по юго-западу - плюс 17-19.-0-

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Фото Павла Орловского, Оксаны Манчук