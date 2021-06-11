Температура воздуха в Беларуси весной была ниже нормы на 0,3 градуса

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя температура воздуха за весну 2021 года составила в среднем по стране плюс 6,6, что ниже климатической нормы на 0,3 градуса, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Отрицательная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории страны, за исключением Витебской области (там было соответствие климатической норме). Температурный режим на протяжении сезона был неоднородным: в марте показатели были выше нормы, апрель и май были холодными", - рассказали в Белгидромете.

Минимальное значение температуры воздуха за весну зарегистрировано 6 марта на станции Езерище (минус 17,9), максимальное (плюс 28,2) - на станции Костюковичи 17 мая.

Устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через отметку в ноль градусов (начало весны в климатологии) по Брестской и большей части Гродненской, югу и юго-востоку Гомельской области произошел на две-три недели раньше обычных сроков (20-24 февраля), по северу и северо-востоку страны - 25 марта, в сроки, близкие к обычным. На остальной территории страны переход произошел на 2-7 дней раньше обычного (12-14 марта). Начало вегетационного периода (переход средней суточной температуры воздуха через отметку в плюс 5 градусов в сторону повышения) по южной и западной части страны, а также по северо-востоку страны отмечено 25-30 марта, на одну-две недели раньше обычного, а по остальной территории страны - 10 апреля, в сроки, близкие к обычным.

10-27 мая по большей части территории произошел переход средней суточной температуры воздуха через отметку в плюс 14 градусов, что считается началом лета в климатологии. По северо-западной части по данным на последний день весны переход не произошел.

За весну в Беларуси выпал 161 мм осадков, что составляет 118% климатической нормы за сезон. Больше всего осадков выпало на территории Витебской области - в среднем 180,2 мм, или 130% климатической нормы. В Брестской области количество осадков весеннего сезона было наименьшим - в среднем по области 140,1 мм (105% нормы).

В отдельные дни весны местами отмечалось усиление ветра порывами 15 м/с и более. Максимальная скорость ветра зарегистрирована 6 мая на станции Воложин (23 м/с). В марте в отдельные сутки местами отмечались метели, гололедно-изморозевые явления, на дорогах гололедица. На протяжении сезона - туманы, грозы, местами сопровождавшиеся градом.-0-