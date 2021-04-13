ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 13 апреля 2021
Минск Переменная облачность +8°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:00 Тенденция роста. Почему дорожают столичные новостройки Общество
09:00 "Соколиный край" – современный подход к жилищному строительству Общество
08:56 Высокую смертность от британского штамма коронавируса опровергли В мире
08:38 Старты юных велосипедистов, заезд мам и пап - в Гомеле 17 апреля пройдет YellowBike 2.0 Регионы
08:20 Электронная ярмарка вакансий пройдет в Могилеве 21 апреля Регионы
08:00 Соревнования по кросс-триатлону и полумарафон планируют провести летом в Бресте Спорт
07:39 Выставка Михаила Поповича "Пейзажи, рожденные сердцем" откроется в Гомеле Афиша
07:23 Профсоюз медиков в марте выделил около Br489 тыс. помощи в связи с эпидситуацией Общество
07:08 В Париже и Севилье определятся первые полуфиналисты Лиги чемпионов Спорт
07:00 В Беларуси с 15 апреля вводится запрет на лов судака Общество
07:00 Картина дня: 60-летие полета Гагарина, сотрудничество с Азербайджаном и плантация грецкого ореха Общество
00:46 Врачи научились определять депрессию по анализу крови В мире
00:08 В Британии за сутки выявили более 3,5 тысячи случаев коронавируса В мире
12.04.21
12.04.21 23:35 В американском Ноксвилле произошла стрельба в школе В мире
12.04.21 23:01 Индия одобрила применение вакцины "Спутник V" В мире
12.04.21 22:33 Нетрезвого водителя с 1,8 промилле алкоголя задержали сотрудники ГАИ в Минске Происшествия
12.04.21 22:04 Московский ЦСКА стал первым финалистом Кубка Гагарина Спорт
12.04.21 21:57 Число подтвержденных случаев COVID-19 в Африке преодолело отметку в 4,35 млн В мире
12.04.21 21:51 В Минской области более 13 тыс. человек приняли участие в акции "Неделя леса" Регионы
12.04.21 21:49 Космонавт назвал невозможным массовый полет туристов в космос в ближайшие 20 лет Технологии
12.04.21 21:42 Число заражений коронавирусом в мире растет седьмую неделю подряд - ВОЗ В мире
12.04.21 21:41 В янтаре из Мьянмы нашли жука-опылителя времен динозавров Калейдоскоп
12.04.21 21:37 Священный для мусульман месяц рамадан наступил в странах Ближнего Востока В мире
12.04.21 21:24 Футболисты ЦСКА победили "Ротор" в матче российского чемпионата Спорт
12.04.21 21:16 Более 675 тыс. заразившихся коронавирусом выявили в мире за сутки В мире
12.04.21 21:11 Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на северо-востоке Китая В мире
12.04.21 21:03 Судно с мигрантами перевернулось близ Джибути, утонули 34 человека В мире
12.04.21 20:59 Россия приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией В мире
12.04.21 20:53 Минские "Цмокi" уступили "Локомотиву-Кубани" в Единой лиге ВТБ Спорт
12.04.21 20:24 В Минске введены новые ограничения из-за СOVID-19 Регионы
Все новости
Все новости
Общество
13 апреля 2021, 09:00

Тенденция роста. Почему дорожают столичные новостройки

Весна – время обновления. Но растет не только температура за окном да трава на газоне, но и стоимость квадратного метра жилой недвижимости в столичных новостройках. Как так случилось и почему вдруг? Два вопроса не дают покоя как искушенным аналитикам, так и обычным покупателям.

С аналитиками проще. Они предсказывали, что еще прошлой осенью рынок жилой недвижимости должен "схлопнуться", а цены упасть чуть ли не до исторического минимума. Аргументы, которые приводили специалисты, можно даже не вспоминать – все равно они не сработали.

А вот с покупателями сложнее. Наслушавшись прогнозов, многие отложили момент покупки квартиры, чтобы взять искомое в самом минусе, с максимальной выгодой. Но столкнуться в итоге пришлось с неожиданным ростом цен!

Давайте сравним.

Благодаря порталу realt.by, который регулярно мониторит цены и тенденции на рынке недвижимости, можно провести вполне объективные параллели. Для отсчета возьмем две даты – 22 февраля и 5 апреля нынешнего года. Между ними – всего месяц с небольшим, но с большой разницей в цене! Которую никак не объяснить курсовыми колебаниями.

У застройщика "Тапас" в ЖК "Олимпик Парк" квадратный метр на этом временном промежутке вырос от 50 до 100 рублей в зависимости от метража коттеджа.

У "Айрона" в ЖК "Левада" квадрат в квартирах подорожал примерно на 70 рублей.

У ИООО "Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости БиЮСиСи" в ЖК "Променад" цена метра в квартирах выросла от 30 до 500 рублей.

У "Инфореалт", который возводит МК "Фарфоровый", ценник подрос на 200 – 360 рублей.

У застройщика "А-100 Девелопмент" в квартале DEPO метр вырос примерно на 160 рублей и достиг 9236 рублей за квадрат. По нынешнему курсу – примерно 2940 евро. И это, заметим, – в комплексе, который наяву, в реальности еще никто не видел: его обещают достроить только в конце следующего года.

Всех застройщиков в одном материале вспомнить все равно не получится, поэтому под конец назовем новостройку, которая, собственно, и стала триггером темы, вызвав самые бурные обсуждения – квадратный метр в комплексе "Парк Челюскинцев", строительство которого в этом году завершает "Дана Холдингз", подорожал примерно с 1300 евро до 2500 в эквиваленте.

Комплекс "Парк Челюскинцев"
Комплекс "Парк Челюскинцев"

Казалось бы, какие к этому есть причины?

В упомянутом выше периоде с 22 февраля до 5 апреля цена "квадрата" на вторичном рынке упала с 1291 до 1235 долларов. Почти 60 "зеленых" на метр. Отметим, что примерно на такую же сумму за это время в среднем вырос в цене метр в новостройках.

Но самое главное – количество сделок! Здесь тенденции однозначны: те, кто мечтают о собственном жилье, сегодня почему-то смотрят на новые комплексы, а не на жилой фонд в формате б/у.

Аналитики всегда подчеркивали: рынок недвижимости в силу своей судьбоносности становится, пожалуй, самым точным индикатором соотношения спроса и предложения. Для большинства покупателей приобретение квартиры – не очередной, а исторический этап, веха в жизни. И подходить к этому событию нужно со всей ответственностью, если только твои доходы не позволяют менять квартиры как перчатки.

И в этом контексте тренд очевиден – покупатели квартир новостройки предпочитают старому жилью!

Безусловно, за скобками этого утверждения остаются квартиры в центре в "сталинках". Собственно, это примерно так же незыблемо, как никто не может сравнивать цену квадрата в 5-м арондисмане Парижа с 19-м. Поэтому и в Минске не стоит противопоставлять условную улицу Карла Маркса с такой же условной Мястровской.

Таким образом, минчане "распробовали" новостройки столицы и рублем голосуют за новое жилье против "вторички".

Кое-кто из аналитиков видит в росте цен на новостройки и глобальные причины. Достаточно успешные темпы вакцинации против коронавируса в Европейском Союзе и в России позволяют надеяться на открытие границ и возобновление деловой активности на континенте уже к середине лета. И после нескольких лет спада из-за ковида экономический "отскок" будет особенно активным – темпы развития региона аналитики предрекают достаточно высокие. Тем более скажется эффект "отложенного спроса", и в экономику хлынут деньги, хранившиеся до лучших времен под матрасом и в тумбочках.

А это, в свою очередь, обещает способствовать определенному росту во всех странах, экономически привязанных к данному региону. Рост экономики, рост доходов – и автоматический рост стоимости тех товаров, которые пользуются спросом. В частности, жилой и коммерческой недвижимости, переизбытка которых в Минске до сих пор не чувствуется.

Аналитики не зря называют наступившую эпоху веком инвестиций. Недвижимость всегда была самым надежным вложением средств, а теперь ее роль только возрастает. Тем более, что в выигрыше – и строительные компании, и производители строительных материалов и оборудования. И это в полной мере касается и Беларуси. А значит, грядет экономика больших выгод, что будет способствовать и росту государственного бюджета.

И еще один момент. Если в Хорватии НДС при покупке недвижимости составляет 25%, в других европейских странах этот налог колеблется от 10 до 18%, в нашей стране НДС на приобретение новостройки уплачивать не требуется. Для иностранных инвесторов это безусловно привлекательный фактор, поэтому в постковидный период цена на новую недвижимость и в нашей стране будет не уменьшаться, а расти.

Таким образом, в обозримом будущем в выигрыше окажутся те государства, которые смогут по максимуму использовать преимущества, вызванные пандемией, локаутами и локдаунами.

На этом можно было бы поставить точку. Но вопрос многих обывателей так и не получил ответа: а почему "Парк Челюскинцев" вырос в цене так существенно?

Ответ достаточно банален: посмотрите на цену метра в комплексе DEPO. Но только стройка около площади Победы еще начинает разворачиваться, а комплекс у самого большого парка столицы практически завершен.

Застройщик предлагает квартиры в уже готовых домах, которые были возведены за счет его инвестиций. Покупатель приходит, смотрит уже сданную квартиру и покупает не проект, не обещание, не фундамент или котлован, а полностью готовое жилье. Высокого уровня комфорта, в центре города, в самом экологически чистом районе, с развитой инфраструктурой. Имеет право застройщик выставить ту цену, которую считает адекватной за недвижимость такого уровня? Вполне!

Застройщик предлагает квартиры в уже готовых домах, в самом экологически чистом районе, с развитой инфраструктурой
Застройщик предлагает квартиры в уже готовых домах, в самом экологически чистом районе, с развитой инфраструктурой

А если продажи не пойдут, рынок сможет все отрегулировать.

Но что же делать покупателю?

Это самый сложный вопрос. Ведь в какую сторону сдвинутся цены, сегодня спрогнозировать сложно. Поэтому прислушивайтесь к аналитикам – они умеют распознавать тенденции, которые вдруг могут выстрелить.

Но это совет скорее для тех, кто рассматривает покупку недвижимости как инвестицию. А вот для тех, кому нужны квадратные метры для проживания семьи, для отказа от арендованного жилья и для смелого взгляда в завтрашний день, рекомендации однозначны: решать свои проблемы надо здесь и сейчас.

Потому что может быть поздно.

В столице по-прежнему не удовлетворен спрос на жилую и коммерческую недвижимость. В Минске особым вниманием пользуются новостройки, предложение которых сейчас, с одной стороны, на максимуме, а с другой – город, что называется, не резиновый. Следующая остановка, если массово не сносить старые кварталы – далеко за МКАДом.

И да, цены там будут ниже.

Размещение рекламы на БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
жилье недвижимость цены
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
"Соколиный край" – современный подход к жилищному строительству
Фото из архива Профсоюз медиков в марте выделил около Br489 тыс. помощи в связи с эпидситуацией
Фото из архива В Беларуси с 15 апреля вводится запрет на лов судака
Картина дня: 60-летие полета Гагарина, сотрудничество с Азербайджаном и плантация грецкого ореха
Фото из архива Запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля
Акция "За безопасность вместе" стартовала в Беларуси
Главное
Фото из архива Лукашенко 13 апреля направится с визитом в Азербайджан
За сутки в Беларуси зарегистрированы 843 пациента с COVID-19, выписаны 600
Совмин утвердил госпрограмму "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы
"Соколиный край" – современный подход к жилищному строительству
Топ-новости
Картина дня: 60-летие полета Гагарина, сотрудничество с Азербайджаном и плантация грецкого ореха
"Мы смотрели на Гагарина, как на Бога!" - воспоминания о встрече с первым космонавтом
Тенденция роста. Почему дорожают столичные новостройки
Автомобильное топливо с 13 апреля снова дорожает
Представители советов безопасности Беларуси и Узбекистана провели консультации
Арман-Маршалл Силла выиграл золото ЧЕ по таэквондо в Болгарии
Акция "За безопасность вместе" стартовала в Беларуси
Белорусские аграрии провели сев ранних яровых более чем на половине площадей
В Беларуси с 15 апреля вводится запрет на лов судака
В Минске введены новые ограничения из-за СOVID-19
До +19°С ожидается в Беларуси на этой неделе
Щекин: политическая обстановка вокруг Беларуси и в целом Союзного государства будет обостряться
Шпаковский: цели польской политики относительно Беларуси не изменились, хотя методы стали изощреннее
Минобороны объявило конкурс на лучший сценарий фильма к 105-летию ВС
Кухарев потребовал ускорить темпы вакцинации населения от COVID-19 в Минске
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
курсы курсы
Темы Все темы
Конституция Беларуси - работа над проектом Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Год народного единства Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.