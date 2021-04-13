Тенденция роста. Почему дорожают столичные новостройки

Весна – время обновления. Но растет не только температура за окном да трава на газоне, но и стоимость квадратного метра жилой недвижимости в столичных новостройках. Как так случилось и почему вдруг? Два вопроса не дают покоя как искушенным аналитикам, так и обычным покупателям.

С аналитиками проще. Они предсказывали, что еще прошлой осенью рынок жилой недвижимости должен "схлопнуться", а цены упасть чуть ли не до исторического минимума. Аргументы, которые приводили специалисты, можно даже не вспоминать – все равно они не сработали.

А вот с покупателями сложнее. Наслушавшись прогнозов, многие отложили момент покупки квартиры, чтобы взять искомое в самом минусе, с максимальной выгодой. Но столкнуться в итоге пришлось с неожиданным ростом цен!

Давайте сравним.

Благодаря порталу realt.by, который регулярно мониторит цены и тенденции на рынке недвижимости, можно провести вполне объективные параллели. Для отсчета возьмем две даты – 22 февраля и 5 апреля нынешнего года. Между ними – всего месяц с небольшим, но с большой разницей в цене! Которую никак не объяснить курсовыми колебаниями.

У застройщика "Тапас" в ЖК "Олимпик Парк" квадратный метр на этом временном промежутке вырос от 50 до 100 рублей в зависимости от метража коттеджа.

У "Айрона" в ЖК "Левада" квадрат в квартирах подорожал примерно на 70 рублей.

У ИООО "Пекинско-Минская компания по развитию недвижимости БиЮСиСи" в ЖК "Променад" цена метра в квартирах выросла от 30 до 500 рублей.

У "Инфореалт", который возводит МК "Фарфоровый", ценник подрос на 200 – 360 рублей.

У застройщика "А-100 Девелопмент" в квартале DEPO метр вырос примерно на 160 рублей и достиг 9236 рублей за квадрат. По нынешнему курсу – примерно 2940 евро. И это, заметим, – в комплексе, который наяву, в реальности еще никто не видел: его обещают достроить только в конце следующего года.

Всех застройщиков в одном материале вспомнить все равно не получится, поэтому под конец назовем новостройку, которая, собственно, и стала триггером темы, вызвав самые бурные обсуждения – квадратный метр в комплексе "Парк Челюскинцев", строительство которого в этом году завершает "Дана Холдингз", подорожал примерно с 1300 евро до 2500 в эквиваленте.

Комплекс "Парк Челюскинцев"

Казалось бы, какие к этому есть причины?

В упомянутом выше периоде с 22 февраля до 5 апреля цена "квадрата" на вторичном рынке упала с 1291 до 1235 долларов. Почти 60 "зеленых" на метр. Отметим, что примерно на такую же сумму за это время в среднем вырос в цене метр в новостройках.

Но самое главное – количество сделок! Здесь тенденции однозначны: те, кто мечтают о собственном жилье, сегодня почему-то смотрят на новые комплексы, а не на жилой фонд в формате б/у.

Аналитики всегда подчеркивали: рынок недвижимости в силу своей судьбоносности становится, пожалуй, самым точным индикатором соотношения спроса и предложения. Для большинства покупателей приобретение квартиры – не очередной, а исторический этап, веха в жизни. И подходить к этому событию нужно со всей ответственностью, если только твои доходы не позволяют менять квартиры как перчатки.

И в этом контексте тренд очевиден – покупатели квартир новостройки предпочитают старому жилью!

Безусловно, за скобками этого утверждения остаются квартиры в центре в "сталинках". Собственно, это примерно так же незыблемо, как никто не может сравнивать цену квадрата в 5-м арондисмане Парижа с 19-м. Поэтому и в Минске не стоит противопоставлять условную улицу Карла Маркса с такой же условной Мястровской.

Таким образом, минчане "распробовали" новостройки столицы и рублем голосуют за новое жилье против "вторички".

Кое-кто из аналитиков видит в росте цен на новостройки и глобальные причины. Достаточно успешные темпы вакцинации против коронавируса в Европейском Союзе и в России позволяют надеяться на открытие границ и возобновление деловой активности на континенте уже к середине лета. И после нескольких лет спада из-за ковида экономический "отскок" будет особенно активным – темпы развития региона аналитики предрекают достаточно высокие. Тем более скажется эффект "отложенного спроса", и в экономику хлынут деньги, хранившиеся до лучших времен под матрасом и в тумбочках.

А это, в свою очередь, обещает способствовать определенному росту во всех странах, экономически привязанных к данному региону. Рост экономики, рост доходов – и автоматический рост стоимости тех товаров, которые пользуются спросом. В частности, жилой и коммерческой недвижимости, переизбытка которых в Минске до сих пор не чувствуется.

Аналитики не зря называют наступившую эпоху веком инвестиций. Недвижимость всегда была самым надежным вложением средств, а теперь ее роль только возрастает. Тем более, что в выигрыше – и строительные компании, и производители строительных материалов и оборудования. И это в полной мере касается и Беларуси. А значит, грядет экономика больших выгод, что будет способствовать и росту государственного бюджета.

И еще один момент. Если в Хорватии НДС при покупке недвижимости составляет 25%, в других европейских странах этот налог колеблется от 10 до 18%, в нашей стране НДС на приобретение новостройки уплачивать не требуется. Для иностранных инвесторов это безусловно привлекательный фактор, поэтому в постковидный период цена на новую недвижимость и в нашей стране будет не уменьшаться, а расти.

Таким образом, в обозримом будущем в выигрыше окажутся те государства, которые смогут по максимуму использовать преимущества, вызванные пандемией, локаутами и локдаунами.

На этом можно было бы поставить точку. Но вопрос многих обывателей так и не получил ответа: а почему "Парк Челюскинцев" вырос в цене так существенно?

Ответ достаточно банален: посмотрите на цену метра в комплексе DEPO. Но только стройка около площади Победы еще начинает разворачиваться, а комплекс у самого большого парка столицы практически завершен.

Застройщик предлагает квартиры в уже готовых домах, которые были возведены за счет его инвестиций. Покупатель приходит, смотрит уже сданную квартиру и покупает не проект, не обещание, не фундамент или котлован, а полностью готовое жилье. Высокого уровня комфорта, в центре города, в самом экологически чистом районе, с развитой инфраструктурой. Имеет право застройщик выставить ту цену, которую считает адекватной за недвижимость такого уровня? Вполне!

Застройщик предлагает квартиры в уже готовых домах, в самом экологически чистом районе, с развитой инфраструктурой

А если продажи не пойдут, рынок сможет все отрегулировать.

Но что же делать покупателю?

Это самый сложный вопрос. Ведь в какую сторону сдвинутся цены, сегодня спрогнозировать сложно. Поэтому прислушивайтесь к аналитикам – они умеют распознавать тенденции, которые вдруг могут выстрелить.

Но это совет скорее для тех, кто рассматривает покупку недвижимости как инвестицию. А вот для тех, кому нужны квадратные метры для проживания семьи, для отказа от арендованного жилья и для смелого взгляда в завтрашний день, рекомендации однозначны: решать свои проблемы надо здесь и сейчас.

Потому что может быть поздно.

В столице по-прежнему не удовлетворен спрос на жилую и коммерческую недвижимость. В Минске особым вниманием пользуются новостройки, предложение которых сейчас, с одной стороны, на максимуме, а с другой – город, что называется, не резиновый. Следующая остановка, если массово не сносить старые кварталы – далеко за МКАДом.

И да, цены там будут ниже.

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