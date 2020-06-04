4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая летняя погода установится в Беларуси в ближайшие дни, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"После длительного периода холодной погоды природа наконец-то берет курс на лето. В многокилометровой толще атмосферы меняется направленность воздушных потоков с северных на юго-западные", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 5 июня, днем по югу Беларуси скажется влияние фронтального раздела, вслед за которым начнет поступать теплая воздушная масса с южных широт. Ожидается переменная облачность. Ночью в юго-восточных районах, днем преимущественно по югу страны пройдут кратковременные дожди, местами - грозы. Ночью и утром в отдельных районах могут сгущаться непродолжительные туманы. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 5-11 градусов выше нуля, днем - 18-24 градуса тепла.

В субботу, 6 июня, теплая влажная воздушная масса распространится на всю территорию страны. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-16 градусов выше нуля. Днем будет 19-25 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 27 градусов.

В воскресенье, 7 июня, сохранится влияние теплой и влажной воздушной массы, днем по юго-западу страны погоду будет определять атмосферный фронт. Будет облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку днем местами, а по Гродненской и Брестской областям на большей части территории пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер прогнозируется южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 11-17 градусов выше нуля. Днем будет 21-27 градусов тепла, по юго-востоку - до плюс 29 градусов.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе будет преобладать теплая летняя погода с короткими грозовыми дождями. Температурный фон в ночные часы составит 12-18 градусов выше нуля. В разгар дня будет 21-28 градусов тепла, по юго-востоку в середине недели - около плюс 30 градусов.-0-

Прогноз погоды на неделю