Теплая погода ожидается в Беларуси в выходные

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода - до плюс 17 градусов - ожидается в Беларуси в выходные. В субботу будет преимущественно без осадков, в воскресенье пройдут кратковременные дожди, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе антициклон подарил нам солнечную погоду. Хотя в ночные часы при ясном небе подмораживает, днем воздух прогревается. В ближайшие двое суток в основном сохранится влияние антициклона, но в последний день недели территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы", - рассказали в Белгидромете.

В пятницу, 5 апреля, будет преимущественно без осадков, лишь по крайнему юго-западу Брестской области пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2 градусов, а в юго-западных районах страны не опустится ниже плюс 3-6. Днем по стране будет 10-16 градусов тепла.

В субботу, 6 апреля, будет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью в основном составит от минус 3 до плюс 3 градусов, по северо-востоку при прояснениях воздух охладится до минус 6. Днем будет 7-14 градусов тепла. В юго-западных районах Беларуси будет теплее: ночью - 4-5 градусов выше нуля, днем - плюс 15-17.

В воскресенье, 7 апреля, ночью в основном сохранится влияние области повышенного атмосферного давления, днем скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с Западной Европы. Ночью в юго-западных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов, по северо-востоку при прояснениях воздух охладится до минус 3. Днем будет 9-15 градусов тепла, в юго-восточных районах воздух прогреется до плюс 17.

В понедельник, 8 апреля, атмосферный фронт обусловит на большей части территории страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля. Днем будет 8-14 градусов тепла, по югу страны - до плюс 15-17.-0-

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