21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая погода вернется в Беларусь в последние пять дней мая, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Аномально холодную погоду в Восточной Европе устроил прорвавшийся в южные широты арктический воздух. Вторая декада мая в Беларуси оказалась на 2-6 градусов холоднее обычного. Последний раз так холодно в нашей стране было в 2004 году. Не изменится характер погоды и в ближайшие сутки. Северные ветры продолжат закачивать воздух из акватории Баренцева и Норвежского морей. Однако, по предварительным прогнозам, последняя пятидневка мая будет радовать нас теплой погодой", - сказали в Белгидромете.

В пятницу, 22 мая, сохранится холодная погода, которая достигнет своего пика. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, ночью и в утренние часы они местами начнут переходить в мокрый снег. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, днем - 7-13 градусов тепла. "Такие температурные показатели приходятся на первую декаду апреля, то есть по погоде мы будем отброшены на 1,5 месяца назад", - отмечают синоптики.

В субботу, 23 мая, Беларусь в основном будет находиться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Уменьшится облачность и количество дождей. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по юго-востоку страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется ночью северный, днем с переходом на южный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, по западу ожидаются заморозки до минус 3. Днем будет 10-16 градусов тепла, а в крайних юго-западных регионах, где будет мало облаков, солнце прогреет воздух до плюс 17-20.

"Начиная с воскресенья, ситуация в многокилометровой толще атмосферы начнет постепенно меняться. Северные ветры сменятся западными, и погоду в Беларуси станут определять фронтальные системы и воздушные массы, смещающиеся с территории Западной Европы. Постепенно исчезнет угроза заморозков, а температурный фон вернется в свою майскую норму", - рассказали в Белгидромете.

В воскресенье, 24 мая, будет облачно с прояснениями. Ночью по западу, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, по западу - плюс 7-9, в крайних восточных районах местами возможны заморозки до минус 3. Днем будет 10-17 градусов тепла.

В понедельник, 25 мая, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля, днем - 12-19 градусов тепла.-0-

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