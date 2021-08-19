19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая с дождями погода ожидается в Беларуси в выходные, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





"Вслед за прошедшим во вторник активным атмосферным фронтом на территорию Беларуси начал поступать более прохладный воздух из Западной Европы. В середине недели температурный фон в республике понизился и сейчас находится в пределах плюс 14-19 градусов, что в основном около климатической нормы, а по западу страны на 2-3 градуса ниже нее, при этом максимальная температура воздуха выше плюс 19-24 градусов не поднималась", - рассказали синоптики.





В ближайшие дни сохранится влияние атмосферных фронтов и неустойчивых, но умеренно теплых воздушных масс, поступающих из Западной Европы.





В пятницу, 20 августа, будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов. Днем будет от плюс 20 по северо-западу до 27 градусов тепла по юго-востоку Беларуси. будет преимущественно без осадков, лишь днем местами по западу страны пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. Ночью и утром в отдельных районах республики ожидается слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 8-14 градусов. Днем будет от плюс 20 по северо-западу до 27 градусов тепла по юго-востоку Беларуси.

В субботу, 21 августа, при прохождении атмосферного фронта ночью преимущественно по западной половине, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 8-15 градусов. Днем будет плюс 18-25, по юго-востоку страны до 27 градусов тепла.





В воскресенье, 22 августа, Беларусь окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь по северу страны скажется влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Будет преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах по северу республики возможны небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром прогнозируется слабый туман. Температура воздуха ночью составит плюс 6-13 градусов. Днем воздух прогреется до плюс 16-23, по юго-востоку - до 25 градусов тепла.





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В начале следующей недели южная часть страны будет находиться под влиянием малоподвижного атмосферного фронта, который сместится с юго-запада Европы, преимущественно по южной половине республики пройдут кратковременные дожди. По северу Беларуси, где еще будет сказываться влияние области повышенного атмосферного давления, осадки маловероятны. Температура воздуха ночью будет колебаться от плюс 5 по северу до плюс 14 градусов по югу страны. Днем воздух прогреется до 15-23 градусов.-0-