14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплая сухая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе в Беларуси будет преобладать антициклональный характер погоды. Будет тепло, преимущественно без осадков. Лишь в середине недели малоактивные атмосферные фронты, которые будут смещаться через территорию страны, вызовут местами кратковременные дожди. Температурный фон на этой неделе будет удерживаться на 4-7 градусов выше климатической нормы", - рассказали в Белгидромете.

Во вторник, 15 октября, погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в теплом воздухе. Будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля, днем будет от плюс 12 по северу до 23 градусов тепла по югу страны.

В среду, 16 октября, будет преимущественно без осадков, лишь по северо-западу страны малоактивный атмосферный фронт обусловит в отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит от плюс 5 по северо-востоку до 12 градусов выше нуля по западу. Днем будет 14-21 градус тепла, по югу страны воздух прогреется до 23 градусов.

В четверг, 17 октября, под влиянием малоактивного атмосферного фронта местами пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет в основном 12-18 градусов тепла, по югу - плюс 19-21.

В пятницу, 18 октября, местами по северной части страны пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля. Днем будет 11-17 градусов тепла, по югу - плюс 18-20.

В выходные дни ожидается теплая, преимущественно без осадков погода. В субботу, 19 октября, будет в основном без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет 12-18 градусов тепла, по югу страны - плюс 19-21.

В воскресенье, 20 октября, будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по крайнему северо-западу страны возможны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов выше нуля. Днем будет 13-19 градусов тепла, по югу - плюс 20-22.-0-

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