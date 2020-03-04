Теплую погоду прогнозируют в Беларуси 5 марта

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4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дождь и до 15 градусов тепла ожидаются в Беларуси 5 марта, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
В стране будет преобладать облачная погода. На большей части территории пройдут осадки, ночью и утром местами сильные. Ветер переменных направлений 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.
Температура воздуха в течение суток составит от 2 до 8 градусов выше нуля, по востоку страны воздух прогреется днем до 9-15 градусов.-0-