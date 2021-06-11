Терентьев: Беларусь хочет просто спокойно жить и идти путем, который выбрало большинство населения

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь хочет просто спокойно жить и идти путем, который выбрало большинство населения. Об этом газете "СБ. Беларусь сегодня" заявил председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев, комментируя обращение депутатов всех уровней и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Сегодня, к сожалению, ряд руководителей и деятелей других государств, политических сил под предлогом демократических ценностей пытаются оказывать давление на Беларусь. Причины этому разные - желание расширить собственные сферы интересов и влияние в нашей стране, отвлечь внимание от внутренних и внешних проблем своих государств и другие. Однако с интересами Беларуси эти действия однозначно не связаны, так как направлены против народа. Именно на простых сельчан и заводчан придется основной удар последствий. Люди это понимают. Поэтому сплоченность, проявленная при составлении обращения, подтверждает единство мнения, выраженного всеми белорусами, - отметил Владимир Терентьев. - История научила наш народ судить об истинном отношении не по словам, а по поступкам. Вместо того чтобы подставить плечо, поддержать, нашу страну пытаются уничтожить экономическими санкциями, ввергнуть в пучину гражданской войны. Беларусь же хочет просто спокойно жить и идти путем, который выбрало большинство населения".

Депутат Чаусского районного Совета депутатов Надежда Подолякина считает, что против Беларуси ведется информационная война, которая касается не только страны в целом, но и каждого ее жителя. "Особенно возмущает, что беглые (как они себя сами называют) "политики" призывают белорусов самим рушить нашу независимость. И вот что интересно: даже сторонники, которые некогда были за этих людей, уже не поддерживают деструктивные призывы. Ведь понимают - все эти меры приведут к подрыву экономики. В СМИ появилась новость о призыве беглых блокировать банковскую систему. Но ведь такая блокада коснется всех: от молодой мамы, которая получает декретные выплаты, до пожилых людей, ждущих пенсии. Нас выбрал народ, поэтому интересы людей надо защищать. Беларусь не станет новой площадкой для цветных революций и переворотов", - подчеркнула депутат.

В свою очередь председатель Бобруйского горисполкома Александр Студнев обратил внимание, что среди субъектов хозяйствования страны, которых Запад хочет наказать санкциями, есть и ОАО "Белшина" - градообразующее предприятие Бобруйска. "В бюджете области вклад наших шинников - около 8%. Если говорить о городе, то, к примеру, в фонде заработной платы составляющая "Белшины" - около 15%. Понятно, что санкции не самым лучшим образом отразятся на работе предприятия. Из-за ограничения доступа на зарубежные рынки могут быть сокращены объемы производства - все это, безусловно, усугубит работу открытого акционерного общества, - сказал мэр. - Но самое неприятное, может ухудшиться благосостояние значительной части бобруйчан. На "Белшине" работают 8 тыс. человек. Если умножить на четыре (есть так называемый коэффициент семейственности), получается, что от работы предприятия зависит жизнь более 30 тыс. наших горожан. Не думаю, что кто-то из них обрадуется, когда их отец, муж, брат станут получать меньшую зарплату, чем сегодня. А именно за это и ратуют те индивидуумы, выступающие за введение санкций. И пусть речь идет о неких мерах якобы против отдельных предприятий. На самом деле санкции направлены против всех жителей страны". -0-