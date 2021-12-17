Тертель: Дмитрий Федосюк показал пример мужества, которому нужно следовать

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Поступок старшего лейтенанта КГБ Дмитрия Федосюка, погибшего при исполнении служебного долга, стал примером и объединяющим фактором для сотрудников Комитета государственной безопасности. Об этом заявил журналистам председатель КГБ Иван Тертель, который присутствовал во Дворце Независимости на церемонии вручения Президентом Александром Лукашенко наград родственникам погибшего, передает корреспондент БЕЛТА.

Глава КГБ отметил, что сегодняшняя церемония, с одной стороны, почетная для родителей, так как говорит о высокой оценке со стороны государства, с другой - конечно, она печальная. "Мы потеряли своего сотрудника. Это был один из лучших сотрудников группы "Альфа", неоднократно участвовал в сложнейших операциях по обезвреживанию бандитов, преступников. В тот день, когда это случилось, он принял единственное верное решение - закрыл своей грудью товарищей, получил смертельное ранение, но до конца выполнил своей долг", - обратил внимание Иван Тертель.

По его словам, сейчас в КГБ стараются поддерживать семью и следовать примеру мужества, проявленного Дмитрием Федосюком. "Это такой вдохновляющий, патриотический момент для всего Комитета государственной безопасности, для группы "Альфа", - сказал он. - Дима, конечно, всегда будет в наших сердцах, в наших мыслях. Мы будем стараться быть достойными его поступка и не посрамить ни страну в целом, ни Комитет государственной безопасности в тех сложных ситуациях, в которых нам приходится работать фактически каждый день".

Он напомнил, что были люди, особенно за рубежом, которые попытались использовать гибель сотрудника КГБ, как и героическую гибель летчиков Андрея Ничипорчика и Никиты Куконенко, для того, чтобы расколоть общество, посеять негативные эмоции. "Но они просчитались. Наши простые люди, и особенно сотрудники силовых структур, сплотились, стали одним монолитом. Это позволяет нам защищать интересы Родины, ориентируясь на их героические поступки", - подчеркнул Иван Тертель.-0-