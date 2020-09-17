Только вместе мы можем защитить наших детей и наше будущее - участница женского форума "За Беларусь"

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только вместе мы можем защитить наших детей и наше будущее, заявила во время женского форума "За Беларусь" старший инспектор по особым поручениям УВД Витебского облисполкома Маргарита Анюховская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я ребенок 1980-х годов. Прекрасно помню перестройку, талоны, купоны, у всех одинаковую мебель и сапоги. Я не хочу перемен, которые мне предлагают. Хочу стабильности и спокойствия. Только вместе мы защитим наших детей и наше будущее", - сказала Маргарита Анюховская.

Участница форума добавила: "Милиция - за Беларусь, женщины - за Беларусь, мы все вместе - за Беларусь. Любимую не отдают, любимую защищают".-0-