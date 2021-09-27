27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Только за неделю зафиксированы попытки выдавить в Беларусь из ЕС более 150 групп мигрантов. Об этом, отвечая на вопрос БЕЛТА, рассказал журналистам председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

"За последнюю неделю (с понедельника по понедельник) было около 150 групп. Где-то около 2,3 тыс. человек. Может, некоторых по 2-3 раза (пытались выдавить в Беларусь. - Прим. БЕЛТА)", - сказал глава ведомства.

"Но люди не хотят обратно. Они хотят в Германию. Когда те уходят (силовики, пограничники сопредельных стран. - Прим. БЕЛТА), они разворачиваются и идут обратно", - пояснил Анатолий Лаппо.

За сутки статистика не менее впечатляющая - 25 групп мигрантов общей численностью до 300 человек. "Это те нелегальные мигранты, которых они (на Западе. - Прим. БЕЛТА) сначала туда пригласили и которые сейчас просят помочь, бегут от войны. Они их выдавливают", - сказал председатель Госпогранкомитета.

Он обратил внимание, что некоторых изможденных или избитых просто выбрасывают на территорию Беларуси. "Естественно, нам приходится забирать человека и лечить его", - отметил Анатолий Лаппо.

Он упомянул и о ситуации с застрявшими на границе между Беларусью и Польшей гражданами Афганистана, которые там находятся уже на протяжении ряда недель. "Они же просят помочь, бегут от войны туда (на Запад. - Прим. БЕЛТА). Если бы пограничники, местное население (Беларуси. - Прим. БЕЛТА) им не помогали, их бы давно уже не было. Мы говорили: давайте мы вас обогреем, но они настроены ехать дальше в ЕС, куда их пригласили. Естественно, мы - пограничники, местное население - помогли им продуктами, теплыми вещами. Сегодня акция будет проходить, завтра. Конечно, мы людей в беде не бросим. С людьми так нельзя обращаться", - сказал глава ведомства.

В целом Анатолий Лаппо заверил, что обстановка на границе контролируемая, хоть и есть отдельные дестабилизирующие факторы в виде ситуации с мигрантами или (на украинском направлении) попытки заброса на белорусскую территорию оружия и боеприпасов. "Обстановка нынешняя и три года назад, конечно, в корне отличаются", - сказал он.

Отвечая на вопрос об украинском направлении, Анатолий Лаппо рассказал, что работа по усилению охраны границы с этой страной ведется уже на протяжении ряда лет, в том числе оборудуются новые заставы. "Мы украинскую границу по отдельным направлениям усилили больше, чем польскую. Мы постоянно работаем. Тем более последние 5 лет мы совместно с Россией реализуем совместную программу по оборудованию южных рубежей", - заявил председатель Госпогранкомитета.

Он также обратил внимание на создание в Украине тренировочных лагерей: "Это же не пионерский лагерь. Тренируют людей военных. Естественно, цель одна - тренироваться и прибыть сюда, в Беларусь, и неизвестно с чем".-0-