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24 июня 2020, 15:37

Томильчик: государство доверяет современному поколению и поддерживает молодежные инициативы

Во время круглого стола
Во время круглого стола

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государство доверяет современному поколению и поддерживает молодежные инициативы, заявил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик во время круглого стола, посвященного Дню молодежи, в пресс-центре БЕЛТА.

"Современная молодежь инициативна. Государство доверительно относится к современному поколению и поддерживает молодежные инициативы, - сказал Эдуард Томильчик. - Предложенная в 2015 году в Год молодежи инициатива о проведении проекта "Молодежная столица Беларуси" реализуется и сегодня. В 2020-м молодежной столицей стал Пинск. Ежегодно проводятся национальные детский и студенческий форумы, республиканские форумы работающей, сельской молодежи, конкурс художественного творчества учащихся и студентов "Арт-вакации", туристический слет студентов учреждений высшего образования и многие другие проекты и мероприятия. На дискуссионных площадках обсуждаются вопросы молодежной политики, возможности расширения участия молодежных лидеров в продвижении социальных, культурных и образовательных проектов", - сказал Эдуард Томильчик.

По его словам, большую помощь и поддержку оказывают молодежные общественные объединения, в деятельность которых вовлечено более половины учащейся и четверть работающей молодежи. Они ведут работу по различным направлениям и объединяют представителей разных социальных групп молодежи, а также помогают приобрести лидерские качества и умение работать в коллективе. "Для популяризации среди молодежи системы местного управления и самоуправления, выявления лидеров молодежного движения, предоставления молодежи возможности участвовать в разработке и реализации городских и районных социально-экономических программ организована работа молодежных парламентов. Функционирует Республиканский координационный совет молодежных парламентов. Белорусские молодежные парламентарии вошли в состав Молодежной палаты при Парламентском собрании Союза Беларуси и России", - отметил начальник управления.

Наращивается международное молодежное сотрудничество Беларуси в сфере молодежной политики. "Представители нашего молодежного движения включены в Молодежную межпарламентскую ассамблею государств - участников СНГ. Для реализации всесторонней поддержки молодежных лидеров, вовлечения их в формирование и реализацию молодежной политики функционируют Республиканский молодежный центр, появился первый белорусский молодежный канал. Проведение II Европейских игр задало импульс развитию волонтерства в Беларуси. Создан республиканский волонтерский центр. Благодаря инициативе молодежи в условиях сложного эпидпериода по всей стране волонтеры оказывали помощь в доставке продуктов питания и лекарств одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам, - подчеркнул Эдуард Томильчик. - Для молодых у нас открыты все двери, и любой может найти дело по душе. А государство и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы каждый молодой человек был востребован на своей родной земле".-0-

Все материалы круглого стола здесь

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