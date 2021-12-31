Топ-10 результатов ученых за 2021 год определила НАН

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук определила 10 лучших результатов деятельности ученых НАН в области фундаментальных и прикладных исследований за 2021 год, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Согласно решению бюро Президиума НАН, победителями признаны авторский коллектив двух научных организаций - Института физики имени Б.И.Степанова и Института физиологии - за разработку и создание оптоэлектронного искусственного нейрона. Ученые Института механики металлополимерных систем имени В.А.Белого и Физико-технического института - за обнаружение эффекта аномального снижения динамической неустойчивости механических систем при разработке фрикционных изделий нового поколения. Коллектив ученых Института порошковой металлургии имени академика О.В.Романа - за разработку и создание миниатюрной капиллярной камеры с металлическими порошками для эффективного отвода тепла в микропроцессорной технике.

Ученые Института химии новых материалов будут награждены за создание новых алюмосиликатных материалов нанотрубчатой структуры на основе каолина с высокой каталитической активностью и селективностью. Авторский коллектив Института генетики и цитологии - за определение спектра патогенных мутаций в генах, связанных с нарушениями ритма и проводимости миокарда. Исследователи Научно-практического центра по биоресурсам - за установление новых факторов переноса биогенных веществ в планктоне озер под воздействием инвазивных животных и конвективных потоков. Коллектив авторов Института биохимии биологически активных соединений - за создание фармакологической композиции с высоким противодиабетическим потенциалом на основе натуральных и синтетических субстанций.

За разработку модели перехода техногенных радионуклидов в системе "почва - растение" отмечен заместитель директора по научной работе Института радиобиологии кандидат сельскохозяйственных наук Александр Никитин.

Авторский коллектив Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы и Института философии признан победителем за создание обобщенной системы белорусской этнофилософии. Ученые Института мясо-молочной промышленности Научно-практического центра по продовольствию, работники Института системных исследований в АПК - за разработку комплексной научно обоснованной стратегии и действенных механизмов национальной продовольственной безопасности.

На конкурс "Топ-10" результатов деятельности ученых НАН Беларуси в области фундаментальных и прикладных исследований были представлены впервые полученные либо завершенные в 2021 году результаты научной деятельности ученых и научных коллективов, работающих в области фундаментальных и прикладных научных исследований, в виде публикаций и инновационных разработок. Они должны были соответствовать следующим критериям: результат опубликован в издании, имеющем высокий импакт-фактор; публикация включена в международные базы данных; полученная принципиально новая научная информация впервые опубликована в виде книжного издания (главы в монографии) и имеет важное значение для прогресса отечественной и мировой науки, будет оказывать существенное влияние на развитие экономики страны, решение социальных, экологических и других проблем; на основе результатов исследований создан объект новой техники (способ, технологический процесс), по большинству технических параметров соответствующий мировому уровню.

Награждение победителей будет приурочено к празднованию Дня белорусской науки в конце января 2022 года. -0-