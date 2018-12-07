Топилин: права трудящихся в Беларуси и России уравнены

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одной из серьезных основ Союзного государства стало уравнивание в правах трудящихся Беларуси и России. Об этом заявил сегодня журналистам министр труда и социальной защиты Российской Федерации Максим Топилин перед совместным заседанием коллегий министерств труда и социальной защиты двух стран, которое проходит сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Россия и Беларусь с точки зрения социального законодательства, прав трудящихся создали единую законодательную базу. И права трудящихся в двух странах уравнены, правила работы единые. Это является серьезной основой Союзного государства. Все поручения в этом отношении, которые давали главы государств, наши министерства исполнили", - сказал Максим Топилин. Он отметил, что продолжают рассматриваться вопросы сближения законодательства в части одинаковых подходов, принципов решения схожих проблем.

На заседании планируется рассмотреть вопросы совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма, создания и перспектив развития информационных систем в сфере социального обеспечения в Беларуси и России, а также ход выполнения решений предыдущего совместного заседания коллегий.

"Обсудим все, что связано с анализом профессиональных рисков и заболеваний, созданием системы по их предотвращению. Для России снижение смертности в трудоспособном возрасте является ключевой задачей и резервом по увеличению продолжительности жизни, - отметил Максим Топилин. - Важно научить и стимулировать работодателей и работников создавать здоровые и безопасные условия труда". В России уже используется один из механизмов стимулирования нанимателей к улучшению условий труда - дифференцированный тариф в системе пенсионного страхования. С 2013 года введены дополнительные тарифы (до 8%) в пенсионный фонд сверх стандартного в зависимости от того, как рабочие места прошли специальную оценку условий труда. Если условия отклоняются от нормальных, то работодатель должен перечислять в пенсионный фонд еще 8% сверх стандартной выплаты. Если они на должном уровне, дополнительных отчислений не требуется. Уже сейчас эффект заметен - условия труда на производстве улучшаются. В планах пересмотреть страхование по временной нетрудоспособности в России, чтобы у нанимателей появился стимул заботиться о здоровье работников.

Глава российского министерства рассказал и о новеллах в предоставлении социальных услуг гражданам через многофункциональные центры, внедрение различных электронных сервисов. "Сегодня мы планируем обсудить с белорусскими коллегами, как они двигаются по перечисленным направлениям, какие есть идеи. Но все это длительные и затратные процессы. Мы вкладываем в перечисленные системы большие ресурсы - за счет реализации национальных программ", - резюмировал Максим Топилин.-0-