Торговая фирма в Жлобине после налоговой проверки уплатила в бюджет почти Br3,9 млн

24 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы Гомельской области проверили сеть продовольственных магазинов жлобинской торговой фирмы и выявили 7 схем ухода от налогообложения на сумму Br3,9 млн, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам по Гомельской области Евгений Стригалев.

Искусственно выстроенная схема дробления бизнеса позволила плательщику завысить затраты на Br5 млн - за счет выделения в своей же структуре отдельной организации с упрощенной системой налогообложения. У этой организации приобретались бухгалтерские услуги по завышенной стоимости, а также арендовались имущество и автомобили, принадлежащие фирме.

Чтобы минимизировать налоги, фирма брала люксовые авто в лизинг (15 авто), а спустя год продавала по символической стоимости родственникам или работникам. Те продавали машины по рыночным ценам. Таким образом занижались налоги с реализации. Разница в цене обналичивалась. Ее учредитель организации использовал для собственных целей и для выплаты зарплаты в конвертах. Часть автомобилей после их продажи фирма брала у покупателей уже в аренду по завышенным ценам.

Кроме того, отдых учредителя фирмы на турбазе оформили как отдых 160 работников - под видом материальной помощи. Установлен и фиктивный закуп сельскохозяйственной продукции у населения.

По результатам проверки возбуждено уголовное дело. Вся сумма по акту проверки поступила в бюджет в полном объеме.-0-