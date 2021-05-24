Торжественное открытие третьего трудового семестра - 2021 состоится 27 июня

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие третьего трудового семестра - 2021 с участием бойцов студенческих отрядов из всех регионов страны состоится 27 июня в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам официальный представитель Центрального комитета БРСМ, комиссар Республиканского штаба студенческих отрядов Семен Коляда, передает корреспондент БЕЛТА.

"Республиканское открытие третьего трудового семестра - наглядный пример сохранения преемственности лучших традиций студотрядовского движения. В этом году это мероприятие пройдет в День молодежи в белорусской столице, на площади Государственного флага Беларуси, и объединит более 700 бойцов студенческих отрядов из всех регионов страны. Центральным событием дня станет торжественная церемония вручения трудовых путевок командирам отрядов для работы на различных объектах страны. Также путевки будут вручены сводному студенческому строительному отряду на Всебелорусскую молодежную стройку "Город молодости" и на молодежный производственный проект "Атлант-2021". Праздничная программа будет насыщена различными видами активностей. К примеру, пройдут спортивные состязания по сдаче нормативов физкультурно-спортивного комплекса "Борись! Стремись! Побеждай!", - рассказал Семен Коляда.

По словам комиссара РШСО, в 2021 году в составе студенческих отрядов различных профилей планируется трудоустроить не менее 25 тыс. человек. "На сегодня заявки на работу в студенческих отрядах уже подали более 21 тыс. человек. С нашей стороны заключено 476 договоров на работу 8155 ребят. И эта работа продолжается. Также стоит отметить, что в рамках круглогодичной занятости в составе 86 студотрядов отработал и продолжает трудиться 1391 человек. К слову, 20 мая белорусский студенческий педагогический отряд из Витебской области отправился в Краснодарский край России для участия в совместном российско-белорусском трудовом проекте на базе Всероссийского центра "Орленок", - дополнил он.

Студотрядовское движение - ведущее направление деятельности Белорусского республиканского союза молодежи. Ежегодно БРСМ предлагает белорусским юношам и девушкам возможность трудоустроиться в составе студенческих отрядов различных профилей: строительных, педагогических, сельскохозяйственных, сервисных, производственных, экологических и медицинских.-0-