Торжественные линейки проходят сегодня в школах Беларуси

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественные линейки, посвященные началу нового учебного года, проходят сегодня в школах Беларуси, сообщает БЕЛТА.

К занятиям приступают 1 млн 30 тыс. школьников, в том числе 115 тыс. первоклассников (в 2018/2019 году - 110,2 тыс.). Темой первого урока послужит строка из стихотворения Янки Купалы "Маладая Беларусь" - "Занімай, Беларусь маладая мая, свой пачэсны пасад між народамі!". Как отметили в Минобразования, "замечательные слова белорусского песняра созвучны с темой Года малой родины, подчеркивают суверенитет и независимость Беларуси, который укрепился за 25 лет существования института президентства". Первый урок посвятят также Великой Победе.

Каждый первоклассник страны получит в подарок от Президента книгу "Беларусь - наша Радзіма" с электронным DVD-приложением. Издание ярко иллюстрировано, а DVD содержит дополнительную информацию для просмотра и слушания, интерактивные игры и задания (викторины, пазлы, электронные раскраски и др.).

В новом учебном году в Беларуси будут работать 2951 учреждение дошкольного образования и 3003 - общего среднего, в том числе 8 школ-новостроек на 7288 мест. Откроют свои двери для учащихся 127 профессиональных колледжей, лицеев и 111 ссузов, а также 47 и 83 учреждения, реализующих программы профтех- и среднего специального образования соответственно. Студенты будут учиться в 42 государственных и 9 частных вузах.-0-